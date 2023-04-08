Кияни просять ліквідувати кладовище тварин. Про що йдеться

Кияни просять ліквідувати кладовище тварин, яке розташоване біля перону станції кільцевої електрички "Київська Русанівка". Воно незаконе, оскільки нормативними документами не передбачено розміщення такого типу поховань в місті. Про це йдеться у тексті петиції, зареєстрованій на сайті Київської міської ради.

"Згідно із висновком за номером 1095 Державної санітарно-епідеміологічної служби міста Києва за 2016 рік наявність кладовища тварин несе пряму загрозу життю та здоров'ю людей, оскільки продукти розпаду тіл тварин потрапляють у розташований поруч Русанівський канал, також біля кладовища знаходиться житловий комплекс",— каже автор петиції Андрій Машков.

Аби дотриматися збереження прав власників померлих тварин потрібно забезпечити можливість перепоховання тварин у встановленому місці. Для цього автор петиції пропонує створити робочу групу з представників власників тварин, зоозахисних організацій та комунальних підприємств, до компетенції яких входить вирішення питання.

Станом на ранок 8 квітня петиція зібрала 319 голосів. Аби її розглянула Київрада, загалом потрібно зібрати 6 тисяч підписів.

Що відомо про інші звернення жителів до Київської міської ради

Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинок, тож громадський транспорт надалі зупинятиметься під час повітряної тривоги у столиці. Мер Кличко зазначив, рішення про зупинку транспорту ухвалювали для безпеки киян. Його переглянуть за умови "суттєвої стабілізації" безпекової ситуації в столиці та відповідних рекомендацій від ДСНС.

Влада столиці розгляне петицію з пропозицією розірвати договори з Українською православною церквою Московського патріархату. Вона була зареєстрована на сайті Київради 5 квітня і за добу набрала понад 6 тис. підписів.

Перейменувати одну з вулиць Києва на честь Героя України, комбата Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" — така петиція з'явилася на сайті Київської міської ради 13 березня. Автор петиції пропонує переназвати вулицю Анни Ахматової.

Кияни збирають підписи під петицією про встановлення на місці монумента Леніну пам’ятника військовому ЗСУ, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні".

У Солом'янському районі Києва вулицю Сурикова пропонують назвати ім’ям командира відділення 503 Окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Максима Токарева. Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київської міської ради.

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