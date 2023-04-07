Російські військові продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області, здійснюють на людей психологічний та фізичний тиск. Зокрема, на блокпостах армія РФ обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти Російської Федерації. Про це у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, військові РФ цілеспрямовано обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду до населених пунктів. Також окупанти примушують листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта.

"Громадяни, які не мають паспорта РФ піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа. Їм активно погрожують виселенням з помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт", — йдеться у дописі.

Водночас, з тієї ж причини, батькам школярів-випускників російські військові погрожують відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту. А також окупанти примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів.

Що відомо

Армія РФ посилює контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, вони перевіряють телефони у місцевого населення, шукають так званий "заборонений контент".

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові заборонили в'їзд-виїзд до села Велика Кардашинка Скадовського району та посилили перевірку документів і мобільних телефонів.

У тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів: забороняють їм виходити на вулицю, закривають магазини та лікарні.

Окупаційна влада розпочала складати списки на так звану "евакуацію" місцевих жителів Скадовського району до ТОТ Криму та РФ. За даними Генштабу, в першу чергу вивозитимуть жінок та дітей.

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