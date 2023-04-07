На Миколаївщині з початку 2023 року працевлаштовано 57 переселенців

У Миколаєві станом на 8 квітня 2023 року на обліку в Центрі зайнятості перебуває 660 внутрішньо переміщених осіб. Переселенці мають стати на облік там, де вони зареєстровані, також повинні отримати довідку з міграційної служби або управління соціального захисту.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва.

Роботодавцям за працевлаштування ВПО передбачені компенсації.

"Ми сплачуємо з коштів фонду по 6 800 гривень щомісяця. Два місяці ми сплачуємо. Із всіх цих компенсацій десь частина заробітної плати компенсується, десь компенсується єдиний внесок. І в кожній цій компенсації є ВПО", — розповіла Людмила Алпєєва.

За словами Алпєєвої, на Миколаївщині за перші три місяці 2023 року Центром зайнятості працевлаштовано 57 людей зі статусом переселенця. Тетяна — одна з них. Станом на квітень жінка працює черговою відділення для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах та ВПО міського територіального центру соціального обслуговування. Тетяна каже, що в рідному місті працювала у військовій частині.

"Ми ходили під обстрілами ще на роботу в травні. У липні 2022 року ми вже сюди, в Миколаїв, приїхали. Одразу я стала на біржу (центр зайнятості — ред.). Перебувала на обліку десь до лютого. А в лютому 2023 року мені запропонували на гуманітарну допомогу піти, на розфасування борошна, продуктів", — розповіла Тетяна.

Люди у відділенні для тимчасово проживаючих осіб вибирають необхідні речі. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Прийняв на роботу переселенку Тетяну завідувач Володимир Жоржевич.

"За цей місяць вона себе дуже добре зарекомендувала, як відповідальна й активна працівниця, попри свої проблеми життєві та сімейні. У нашому відділенні для тимчасово проживаючих осіб Тетяна є поки однієї людиною з таким статусом", — розповів Володимир Жоржевич.

"Протягом 2022 року центр зайнятості працевлаштував понад 300 людей. Але й ВПО тоді в різні періоди було більше", — Людмила Алпєєва.

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