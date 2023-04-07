408 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи — Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Новини попереднього дня читайте тут, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські війська не мають успіху на суходолі, Сили оборони залишають їм все менше і менше позицій на лівобережжі Херсонщини, звідки вони можуть артилерією і мінометами обстрілювати правий берег, заявила в марафоні "Єдині новини" керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
- Вдень 6 квітня російські війська з артилерії вдарили поблизу одного з готелів та хлібозаводу у Херсоні. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.
- Ввечері 6 квітня російські війська тричі атакували Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Наразі відомо, що поранено семеро людей. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому. Інформація по руйнуваннях уточнюється.
- За минулу добу правоохоронці Херсонської області відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушення російськими військовими законів і звичаїв війни. Всього опрацювали 327 заяв і повідомлень від громадян про події та правопорушення
- Двох херсонців, які працювали у створених окупантами "слідчо-оперативних групах" та незаконно затримували громадян України засудили до 12 років ув'язнення. Правоохоронці викрили їх після деокупації Херсона. До набрання вироком законної сили засуджені перебуватимуть під вартою.
- У селі Красносільське Борозенської громади відновили електропостачання. Також фахівці частково під'єднали до електрики село Олександрівка Станіславської громади.
- З 228 звільнених населених пунктів на Херсонщині у 143 відновили електропостачання, 85 ще залишаються без нього. Роботи ускладнюються постійними обстрілами.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Загальна кількість поранених на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ за 7 квітня складає вісім людей
Як повідомив Суспільному перший заступник голови облради Соболевський, загальна кількість поранених за сьогодні складає вісім людей: четверо у Херсонському районі, і ще четверо — у Бериславському районі.
Херсонська область - повітряна тривога!
Російські війська скинули міни з дронів на авто "швидкої допомоги" — Соболевський
За попередніми даними, російські війська скинули міни з дронів на авто "швидкої допомоги", повідомив в Telegram перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Як у Херсоні захищають пам'ятники від обстрілів
У Херсоні встановлюють спеціальні каркаси навколо пам’ятників. Роблять це для того, щоб захистити їх від обстрілів. Зараз працюють над укриттям навколо пам’ятника Тарасу Шевченку.
Херсонська область - повітряна тривога!
Аварійно-рятувальні служби Херсона отримали автогенератор
Аварійно-рятувальні служби Херсона отримали автогенератор за допомоги Волинської ОВА та БФ “Шведський центр допомоги”. Він допоможе виконувати аварійно-відновлювальні роботи на деокупованій Херсонщині, повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
На центральних вулицях Херсона відновлять роботу світлофорів
У Херсоні на центральних вулицях відновлять роботу світлофорів, повідомив на сторінці у Facebook голова МВА Роман Мрочко.
У повідомленні сказано, що це пов'язано із поступовим збільшенням автівок. Також планується відновлення тролейбусних маршрутів.
"В районах, де світлофори не працюватимуть, просимо водіїв бути уважними за кермом, стежити за ситуацією на дорогах та дотримуватись загальних правил дорожнього руху", — написав Мрочко.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18 годину
На Херсонському напрямку російські військові протягом доби обстріляли Гаврилівку, Берислав, Веселе, Антонівку, Берегове, Велетенське та Херсон, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.
Як у Херсоні захищають пам'ятники від обстрілів
У Херсоні встановлюють спеціальні каркаси навколо пам’ятників. Роблять це для того, щоб захистити їх від обстрілів. Зараз працюють над укриттям навколо пам’ятника Тарасу Шевченку.
За словами працівника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Валерія, зберегти херсонські пам’ятники важливо, бо це – символи міста.
"Ми працюємо над двома пам'ятниками. Перший – Тараса Григоровича Шевченка, а другий – Джона Говарда. Тут будуть кевларові плити. Також будемо піском все обкладати. Зашиватимемо з усіх сторін, щоб їх зберегти, верх також", — розповів Валерій.
Матеріали для цих робіт надає обласна військова адміністрація. Надалі подібні конструкції з’являться і навколо інших пам’ятників, каже голова пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
За словами військового експерта Олексія Мельника, мішки з піском служать захистом від уламків снарядів. Кевларові плити створять додатковий бар'єр.
"Це мінімальний засіб для того, щоб врятувати від ураження, якщо буде. Зрозуміло, що це не врятує від прямого попадання", — повідомив експерт.
У Хрещенівці на Херсонщині 77 абонентів зі світлом
Сьогодні відновили електропостачання у Хрещенівці Нововоронцовської громади. 77 жителів села зі світлом, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
Армія РФ обстріляла бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі
Російська армія обстріляла бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі. Медики їхали на виклик, до пораненої жінки. Двоє фельдшерів — поранені. На місце події виїхали екстрені служби, повідомила у Telegram ОВА.
Волонтери привезли до Чорнобаївки гуманітарну допомогу
Команда волонтерів "БФ ранок відродження" привезли до жителів Чорнобаївки гуманітарну допомогу. Гігієнічні набори роздали 1 500 жителям села. А також передали 963 листи шиферу для ремонту пошкоджених обстрілами РФ покрівель будинків, повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
У деокупованому населеному пункті Архангельське відновили електропостачання
У деокупованому населеному пункті Архангельське відновили електропостачання. 77 жителів села тепер зі світлом. Над відновленням живлення працювали енергетики з Херсона, Житомира, Кропивницького та Хмельницького, повідомляє в Telegram Херсонобленерго.
"В Україні не існує документа, який дозволяв би вбивства військових" — ЦПД
Центр протидії дезінформації при РНБО викрив фейковий наказ нібито обласного управління СБУ. Згідно з яким, дозволяється розстрілювати військових-дезертирів на Херсонщині. Аналітики звернули увагу на неточності у "наказі". Також в Україні не існує документа, який дозволяв би вбивства військових, повідомляється в Telegram ЦПД.
"Дрон побачив нас, завмер, а потім скинув під ноги вибухівку". Житель Зміївки про поранення шести людей
Ввечері 6 квітня російські війська обстріляли з дрона Зміївку на Херсонщині. Шестеро людей поранені, розповів Суспільному житель села Віктор Ярошенко.
За його словами, російський дрон підлетів і скинув вибухівку о п'ятій вечора.
"Люди проходили біля мого будинку, вони побачили цей дрон і забігли в гараж, хотіли заховатися. Було двоє моїх батьків, двоє з однієї сім'ї були, двоє хлопців друзів і я. Нас було семеро людей. Матір мою не зачепило, вона трохи далі стояла", — розповів Віктор.
До Херсона доправили 36 контейнерів зі шкільними меблями з Польщі
До Херсона доправили 36 контейнерів зі шкільними меблями з Польщі. Частину вантажу розподілили до Киселівського ліцею. Столи, стільці, шафи і стелажі розвантажили жителі Киселівки і доставлять до свого навчального закладу. Благодійна допомога надійшла від польської організації Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, повідомила у Telegram ОВА.
Внаслідок обстрілів Бериславського району загинула одна людина, семеро поранені
Російські війська протягом доби обстріляли населені пункти трьох громад Бериславського району. Зокрема Новоберислав, Зміївку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Миколаївку та Львове. Пошкоджена будівля дитячого садка, зерносховище, житлові будинки та господарські споруди, повідомив керівник РВА Літвінов.
Внаслідок обстрілів у Бериславі загинула одна людина, в Зміївці шестеро — поранені, в Новобериславі — одна. Також одна людина отримала поранення поблизу Архангельського внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.
Прокуратура відкрила провадження за фактом загибелі та поранення людей на Херсонщині
Вночі 7 квітня російські війська обстріляли Бериславський район. Загинув чоловік та поранена жінка, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом загибелі та поранення людей в Станіславі.
В Станіславі внаслідок обстрілів поранені мати та двоє дітей
Російські війська зранку обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував, повідомив у Telegram керівник ОВА Прокудін.
Поранені – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.
Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
"Керівнику" створеного окупаційною владою підприємства "Херсон Тепломережі" оголошена підозра
Бюро економічної безпеки України оголосило підозру у колабораціонізмі жителю Херсона Олексію Рибакову. Експосадовець виконавчого комітету міської ради у 2010-2014 роках під час окупації Херсона "очолив" так зване "Державне унітарне підприємство Херсон Тепломережі", створене окупаційною ВЦА.
Повідомлення про підозру опубліковане на сторінці Офісу Генерального прокурора.
Детективи Бюро економічної безпеки встановили, що Рибаков не пізніше 19 липня 2022 року на фейковій посаді "керівника" розробляв статут, структуру, штатний розпис створеного окупаційною владою підприємства.
За документом, Рибакова підозрюють у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами, створеними на тимчасово окупованій території. Йому загрожує штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів або ув’язненням від 3 до 5 років з конфіскацією майна.
"Б'ють по сільськогосподарських площах, де люди намагаються відродити регіон". Гуменюк про обстріли Херсонщини
Російська армія продовжує обстріли вздовж лінії фронту і в тилових районах. Зокрема б'ють по сільськогосподарських площах, там, де люди намагаються відродити регіон, і по підприємствах, де намагаються відродити економіку України, заявила в марафоні "Єдині новини" керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.
"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, щоб відтіснити російські війська з лівого берега і мінімізувати обстріл правого. Саме тому вони застосовують літаки-винищувачі, з яких запускають керовані авіаційні бомби, і використовують безпілотники. Обстрілів ще багато — 50-60 за добу, і це досить потужні удари по мирному населенню", — сказала Гуменюк.
Армія РФ 6 квітня 15 разів обстріляла територію Херсонської громади
За добу, що минула, російські війська 15 разів били по Херсонській громаді. Про це в Telegram повідомила Херсонська МВА.
Зафіксували влучання у придніпровські території та мікрорайон Корабел, а також - в Антонівці, Придніпровському, Зеленівці, Садовому, Інженерному та Степанівці. Загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні.
П’ятеро поранених внаслідок обстрілів 6 квітня жителів Херсонщини перебувають у лікарні
Перший заступник голови облради Соболевський повідомив, що п’ятеро поранених внаслідок обстрілів 6 квітня жителів Херсонщини перебувають у лікарні, двоє – отримали допомогу амбулаторно. Про це він написав в Telegram.
Внаслідок обстрілів армією РФ Херсонщини поранені семеро людей
Впродовж 6 квітня російська армія 46 разів обстріляла Херсонщину, використала для цього 258 снарядів. Поранені семеро людей, повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
Херсон військові РФ сім разів атакували з важкої артилерії та авіації. Снаряди влучили в будинки, об'єкти критичної інфраструктури та територію парка, йдеться в повідомленні.
Російська армія обстріляла Антонівку та Херсон
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ нарощувала оборонні рубежі та позиції. Обстріляла понад 20 населених пунктів, зокрема – Антонівку та Херсон. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу станом на 7 квітня.