Як у Херсоні захищають пам'ятники від обстрілів

У Херсоні встановлюють спеціальні каркаси навколо пам’ятників. Роблять це для того, щоб захистити їх від обстрілів. Зараз працюють над укриттям навколо пам’ятника Тарасу Шевченку.

За словами працівника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Валерія, зберегти херсонські пам’ятники важливо, бо це – символи міста.

"Ми працюємо над двома пам'ятниками. Перший – Тараса Григоровича Шевченка, а другий – Джона Говарда. Тут будуть кевларові плити. Також будемо піском все обкладати. Зашиватимемо з усіх сторін, щоб їх зберегти, верх також", — розповів Валерій.

Матеріали для цих робіт надає обласна військова адміністрація. Надалі подібні конструкції з’являться і навколо інших пам’ятників, каже голова пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

За словами військового експерта Олексія Мельника, мішки з піском служать захистом від уламків снарядів. Кевларові плити створять додатковий бар'єр.

"Це мінімальний засіб для того, щоб врятувати від ураження, якщо буде. Зрозуміло, що це не врятує від прямого попадання", — повідомив експерт.