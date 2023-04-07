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"Дрон побачив нас, завмер, а потім скинув під ноги вибухівку". Житель Зміївки про поранення шести людей
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"Дрон побачив нас, завмер, а потім скинув під ноги вибухівку". Житель Зміївки про поранення шести людей

Суспільне
  
&quot;Дрон побачив нас, завмер, а потім скинув під ноги вибухівку&quot;. Житель Зміївки про поранення шести людей
Берислав. Дрон РФ, який збили поліцейські над містом, 24 березня 2023 Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Ввечері 6 квітня російські війська обстріляли з дрона Зміївку на Херсонщині. Шестеро людей поранені, розповів Суспільному житель села Віктор Ярошенко.

За його словами, російський дрон підлетів і скинув вибухівку о п'ятій вечора.

"Люди проходили біля мого будинку, вони побачили цей дрон і забігли в гараж, хотіли заховатися. Було двоє моїх батьків, двоє з однієї сім'ї були, двоє хлопців друзів і я. Нас було семеро людей. Матір мою не зачепило, вона трохи далі стояла", розповів Віктор.

Віктор Ярошенко говорить, що дрон побачив їх. Раз підлетів, завмер. Коли чоловік вдруге вийшов подивитися де квадрокоптер, тоді пристій скинув міну під ноги чоловіку.

"Посікло мені ноги, моєму другу, відірвало пальці іншому чоловіку, у одного перелом двох ніг, жінці теж ноги побило сильно. Її родич в дуже тяжкому стані, йому видалили селезінку і легені. Я не знаю як ми вижили чудом", — говорить чоловік.

Що відомо

  • Ввечері, 6 квітня, російські війська атакували Херсонщину керованими авіабомбами: тричі Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Відомо, про сімох поранених. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому.
  • Російські війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, там перебували мати і двоє дітей.
  • Російські війська протягом доби 6 квітня обстріляли населені пункти трьох громад Бериславського району. Зокрема Новоберислав, Зміївку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Миколаївку та Львове. Загинула людина, поранені — восьмеро.

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