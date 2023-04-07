Як у Херсоні захищають пам'ятники від обстрілів

У Херсоні встановлюють спеціальні каркаси навколо пам’ятників. Роблять це для того, щоб захистити їх від обстрілів. Зараз працюють над укриттям навколо пам’ятника Тарасу Шевченку.

За словами працівника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Валерія, зберегти херсонські пам’ятники важливо, бо це – символи міста.

"Ми працюємо над двома пам'ятниками. Перший – Тараса Григоровича Шевченка, а другий – Джона Говарда. Тут будуть кевларові плити. Також будемо піском все обкладати. Зашиватимемо з усіх сторін, щоб їх зберегти, верх також", — розповів Валерій.

Херсон. Працівники ХОКАРС стоять біля захисного каркасу навколо пам'ятника Тарасу Шевченку, 6 квітня 2023 Фото: Суспільне Херсон

Матеріали для цих робіт надає обласна військова адміністрація. Надалі подібні конструкції з’являться і навколо інших пам’ятників, каже голова пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"Нас також попросили закрити пам'ятник Всеволоду Заботіну, який розташований на Острові. Ми підемо назустріч людям, хоча там і небезпечно, але працівники ХОКАРС поїдуть і закриють його також", – говорить Толоконніков.

Херсон. Захисний каркас навколо пам'ятника Тарасу Шевченку, 6 квітня 2023 Фото: Суспільне Херсон

За словами військового експерта Олексія Мельника, мішки з піском служать захистом від уламків снарядів. Кевларові плити створять додатковий бар'єр.

"Це мінімальний засіб для того, щоб врятувати від ураження, якщо буде. Зрозуміло, що це не врятує від прямого попадання", — повідомив експерт.

Жительки Херсона Тетяна та Марина вважають, що захист більш потрібен людям, а не пам'ятникам.

"Пам'ятники, зрозуміло, що це історичні визначні пам'ятки міста. Але зараз краще віддати матеріал на домівки людям", – говорять жінки.

Херсонець Анатолій погоджується із тим, що захист потрібен для усього, що можна врятувати від обстрілів.

"Ви ж бачите, що відбувається. У місті обстріли щойно були. Але це ж начебто як наше надбання", — повідомив Анатолій.

Що відомо

У Херсоні у жовтні 2022 року російські окупанти демонтували пам'ятник Григорію Потьомкіну. Перед цим демонтували два пам'ятники — Суворову та Ушакову.

Будинок перуанських купців, будівля італійського віцеконсула Анатра та будинок Сербінова — ці будівлі далеко не повний перелік пошкоджених історичних пам’яток Херсона, адже російські обстріли не припиняються. Аби після війни відновити втрачені цінності, реставраційні технології доведеться запозичувати за кордоном.

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