Восьмого та дев'ятого квітня на Житомирщині під час Великодніх святкувань поблизу храмів чергуватимуть більше 400 поліцейських. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, традиційно, під час Великодніх святкувань поліцейські збільшують кількість патрулів та нарядів.

"Щоб організувати безпечний дорожній рух, тому що більшість приїде до храмів автомобілями. Це накладає додаткову відповідальність і крім того, масові скупчення та зібрання людей у період дії воєнного стану – це теж додаткові фактори ризику. У період дії воєнного стану поліцейські попередньо проводять зустрічі із священнослужителями щодо врахування встановлених обмежень комендантської години та інших обставин. Якщо прозвучить сигнал повітряної тривоги, як реагувати, куди підуть люди, як забезпечити їх безпеку", – розповіла Алла Ващенко.

Алла Ващенко. Житомир, 7 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Житомир, 7 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Поліцейські закликають усіх, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дотримуватись встановлених воєнним часом обмежень, обов’язково мати при собі документи. А також врахувати, що на території області продовжує діяти комендантська година з 24.00 до 5.00. Відповідно в цей період за попередніми домовленостями жодні релігійні обряди у храмах проводити не будуть.

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