П’ять проєктів Житомирщини пройшли технічний відбір Українського культурного фонду. Один з проєктів, "Спадок нащадкам", реалізовує Радомишльська громада, розповіла Суспільному начальниця відділу культури та туризму Радомишльської громади Ірина Жарук.

За її словами, проєкт "Спадок нащадкам" передбачає створення віртуальної екскурсії. Там враховують 17 локацій. Вони у себе включають наш відомий Радомишльський замок-музей, наш краєзнавчий музей, музей флори і фауни, багато маловідомих місць, зокрема, урочище Криниченька, де відпочивав за легендою Богдан Хмельницький.

"Крім тих місць, які є історичними чи туристичними, існують такі місця, де проходять обласні фестивалі, – каже Ірина Жарук. – Вони започатковані у 2018 році саме тоді, коли створилася Радомишльська громада. Ці фестивалі різного напрямку, один з яких має назву "Червона калина", це фестиваль патріотичної пісні. Він проходить у маєтку Ставки на історичному місці. Інша локація – село Мала Рача, де проходить фестиваль "Радомлин".

Ірина Жарук. Житомир, 6 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Радомишль, Житомирщина. Фото: надала Ірина Жарук

Радомишль, Житомирщина. Фото: надала Ірина Жарук

Інша громада Житомирщини, Коростенська, планує за грантові гроші показати виставу на історичну тему, розповіла Суспільному координаторка проєкту Катерина Скляревська. У проєкті "Із витоків древності" планують задіяти понад 50 осіб, постановка міститиме масові сцени, з елементами середньовічного бою.

"Поетична поема Марії Морозенко "Княгиня Ольга". За її поемою наш авторський проєкт, авторська вистава "Із витоків древності". Якщо коротко, то це про формування української державності, на території древлян та Київського князівства. Основні дійові особи вистави, це державні постаті: княгиня Ольга, князь Мал, князь Святослав", – розповіла Катерина Скляревська.

Катерина Скляревська. Житомир, 6 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Коростень, Житомирщина, 5 червня 2018 року. Фото: Суспільне Житомир

Коростень, Житомирщина, 5 червня 2018 року. Фото: Суспільне Житомир

Загалом, цього року від Житомирської області на грантову програму "Культура. Регіони" подавали дев’ять заявок, п’ять заявок було затверджено для розгляду. Після експертного відбору громади отримають фінансування.

Житомир, 6 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

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