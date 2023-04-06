Учні ліцеїв Житомира стали призерами четвертого фінального етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила Житомирська міська рада.

Фінальний етап тривав впродовж чотирьох днів у Львові.

Переможцями стали:

І місце – учениця 9 класу ліцею №24 Анастасія Андрійчук.

ІІ місце – учениця 10 класу ліцею №31 Михайлова Дар’я.

ІІІ місце – учениця 8 класу ліцею №1 Катерина Проботюк.

Фото: Житомирська міська рада

Фото: Житомирська міська рада

У коментарі Суспільному заступниця директорки ліцею № 24 Світлана Яремчук розповіла, що до олімпіади Анастасію Андрійчук готувала вчителька української мови та літератури Мухортова Юлія Олегівна.

"Це вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Надзвичайно творча, активна, дуже переживає за результат та намагається все зробити максимально. Результат був очікуваний, тому що в дитину було вкладено дуже багато праці саме вчителем. Утворився своєрідний тандем: "вчитель і дитина". Анастасія ніколи не працювала з примусу, а лише з власного бажання", – говорить Світлана Яремчук.

Заступниця директорки ліцею № 24 розповідає, що Анастасія Андрійчук дуже творча, талановита, всебічно розвинена та ерудована дитина.

"Брала участь в олімпіадах не лише з української мови, а й з правознавства, географії та біології. Дуже хотіла взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та переживала за результат. Анастасія виготовляє вироби з бісеру, плете гердани і селянки. Бере участь в конкурсах з трудового навчання та посідає призові місця. Красива зовні та красива душею", – каже Світлана Яремчук.

Анастасія Андрійчук. Фото: надала Анастасія Андрійчук

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На Всеукраїнській олімпіаді з математики, яка відбулася в Ужгороді на початку квітня 2023 року, ліцеїсти Житомира отримали три призових місця. За інформацією завідувачки лабораторією Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Наталії Кравчук, друге місце серед восьмикласників посів Максим Федорчук з ліцею №25, треті місця в активі восьмикласника Івана Харчука з ліцею №1 та дев’ятикласника Артура Борового з ліцею №7 міста Житомир.

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