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На створення нової тимчасової переправи в Малині виділили чотири мільйони гривень
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На створення нової тимчасової переправи в Малині виділили чотири мільйони гривень

Інна Єрохіна
  
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На створення нової тимчасової переправи в Малині виділили чотири мільйони гривень
Фото: Telegram Віталій Бунечко

Шостого квітня на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення виділити чотири мільйони гривень на створення нової тимчасової переправи в Малині. Про це у своєму Telegram повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, побудована поряд зі зруйнованим під час російського бомбардування мостом переправа в Малині не витримала напору паводкових вод і місто виявилося розділеним навпіл. Нова переправа дозволить відновити нормальний рух містом екстрених служб та іншого транспорту.

"Від початку квітня в області випало більш ніж половина місячної норми опадів, що спричинило збільшення рівня води в річці Тетерів та басейні річки Прип'ять. Ситуація поступово нормалізується, тому ризик нових підтоплень зменшується", – говорить Віталій Бунечко.

Також під особливим контролем залишається ситуація в селах Народицької та Ємільчинської громад.

На створення нової тимчасової переправи в Малині виділили чотири мільйони гривень
Фото: Telegram Віталій Бунечко

На створення нової тимчасової переправи в Малині виділили чотири мільйони гривень
Фото: Telegram Віталій Бунечко

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