Шостого квітня медзаклади Житомирщини отримали вісім автомобілів від ЮНІСЕФ. Ці автомобілі допоможуть медперсоналу бути більш мобільними та відвідувати сім’ї з дітьми у віддалених громадах. Про це повідомила пресслужба Житомирської військової адміністрації.

У повідомленні сказано, що автомобілі отримали центри первинної медико-санітарної допомоги Коростишівської, Овруцької, Коростенської, Брусилівської, Городницької, Ємільчинської, Олевської та Станишівської громад.

Житомир, 6 квітня 2023 року. Фото: Житомирська ОВА

У коментарі Суспільному директорка Комунального некомерційного підприємства "Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" Станишівської сільської ради Вікторія Івчук розповіла, що автомобілі поки вручили формально. Зараз ще оформлюються відповідні документи і десь за тиждень, два автомобілі привезуть до амбулаторії.

"Це авто без обладнання, в медичної сестри є патронажна сумка, яка задіяна для первинної медичної допомоги. Це не є невідкладна допомога чи лікувальна, це профілактична і вона насправді дає можливість оглядати дітей, визначати їх показники в контексті профілактичного огляду. І, якщо якісь показники відхиляються від норми, то медсестра доповідає лікарю і відповідно лікар вирішує, що далі робити", – каже Вікторія Івчук.

Житомир, 6 квітня 2023 року. Фото: Житомирська ОВА

Зі слів директорки амбулаторії, послуги патронажної медсестри для діток в Станішівській громаді вже надаються місяць.

"Їздимо і у віддалені куточки громади, але автомобілів не вистачає. Таких віддалених куточків у нашій громаді досить багато – Кодня, Туровець, Іванків, Миролюбівка, Мошківка, Буймир – це 40-50 кілометрів, – говорить Вікторія Івчук. – Ми якось своїми силами намагалися туди діставатися, але наші автомобілі вже майже виходять з ладу, вони ще 1982 року. Їх треба оновлювати. Зараз дадуть новий автомобіль і буде краще".

Вікторія Івчук каже, що у них це буде третій новий автомобіль – перший у 2017 році амбулаторії придбала сільська рада. Ще один виділили під нову амбулаторію в Пісках.

"В кожній амбулаторії потрібно щоб був автомобіль – це вимога і доступність медицини, аби могли і на виклики їздити і маломобільні групи на обстеження, бо на сьогоднішній день деякі люди мають обмеження до медичних закладів. У нас із шести амбулаторій доступні лише три, тобто є ще поки обмеження фізичних можливостей, але ми зараз вирішуємо ці проблеми. Відповідно цей процес ми постійно налаштовуємо", – говорить Вікторія Івчук.

Житомир, 6 квітня 2023 року. Фото: Житомирська ОВА

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль шостого квітня вручив подяки медсестрам – Марині Дігаревій з Коростишівської громади, Ірині Яценко з Коростеня, Тетяні Андросович з Овруча, Олесі Ільченко з Краматорська та Тетяні Фесенко-Клус зі Станишівської громади.

"Це одна із кращих наших патронажних медичних сестер, а у нас їх три. Їй дали подяку від міністерства охорони здоров'я за розпочату діяльність. Наша громада вчасно включилася і вже місяць надає таку послугу – патронажне обслуговування діток від народження і до року", – говорить Вікторія Івчук.

Житомир, 6 квітня 2023 року. Фото: Житомирська ОВА

Першими, хто почав впроваджувати універсально-прогресивну модель патронажу в Україні – це Краматорський Центр первинної медико-санітарної допомоги Донецької області. Завдяки їх досвіду та знанням були навчені медичні працівники Житомирської області у межах реалізації крос-секторального проєкту In Touch Ukraine Foundation за підтримки Дитячого фонду ООН UNICEF Ukraine. На Житомирщині 15 закладів охорони здоров’я вже надають послугу домашніх візитів до вагітних та родин з дітьми від нуля до трьох років за універсально-прогресивною моделлю патронажу.

Житомир, 6 квітня 2023 року. Фото: Житомирська ОВА

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