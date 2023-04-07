На Хмельниччині відкрили інклюзивну кав'ярню

У Шепетівці сьогодні, сьомого квітня, відкрили інклюзивну кав’ярню. Це перший заклад в області, де працевлаштована людина із ментальною інвалідністю.

Про це Суспільному Хмельницький розповіла голова громадської організації "Діти Сонця", ініціаторка створення закладу Людмила Наумець.

У кав'ярні офіціантом працює вісімнадцятирічний Вадим із синдромом Дауна. За допомогою волонтерок він робить відвідувачам каву. Хлопець каже, що хвилювання зовсім не відчуває.

"Я мріяв працювати в кав'ярні й мати офіційну роботу. Моя мрія здійснилася", — сказав Вадим.

Ініціаторка відкриття кав'ярні Людмила Наумець розповіла, як з'явилась ідея створення цього закладу: "Спонукав до цього звичайно мій син. Цю ідею досить довго і давно я "виношувала", і коли моєму сину виповнилося 18 років, я зрозуміла, що потрібно діяти вже. Кроком до цього став оголошений урядом грант "Є-робота", коли я про нього почула, то вирішила, що це мій шанс".

Волонтери допомагають Вадиму готувати каву. Фото: Суспільне Хмельницький

Анна Шеховцова — бариста. У кав’ярні дівчина волонтерить. Говорить, що з людьми із синдромом Дауна працює не вперше.

"Трішки хвилювання у мене є. А про роботу скажу, що були виховні години ще у школі, ми з ними займались, проводили різні майстер-класи, допомагали їм, танцювали, співали, аби бачити їхні посмішки на обличчі", — розповіла Анна.

За словами Людмили Наумець, кав’ярня працевлаштовуватиме людей й проводитиме різні заходи з соціально-побутової адаптації.

"Плануємо організовувати майстер-класи, занять по кулінарії, щось творче. Залучатимемо волонтерів, які також будуть нам допомагати", — каже Людмила.

Люди із синдромом Дауна потребують супроводу соціального педагога на робочому місці, розповідає президентка всеукраїнської благодійної організації "Даун Синдром" Тетяна Павлюк: "Соціальний педагог бажано має знати людину до того, як вона почне працювати, щоб зрозуміти її особливості, її обмеження. Це є підготовка колективу, куди вона йде працювати, підготовка роботодавця. І потім інтеграція цієї людини. Інколи цей процес займає три місяці".

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна каже, що облаштування кав’ярні вартувало 250 тисяч гривень грантових коштів за Державною програмою "Власна справа".

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