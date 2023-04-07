У Хмельницькому будинок тримається на трьох стінах

Два роки не може відбудувати пошкоджену, як встановив суд, неправомірними будівельними роботами оселю Андрій Полушкін. Суспільному він розповів: з 1996 року проживає на одній частині приватного будинку в середмісті Хмельницького. Іншу - у 2021 році викупив підприємець Олександр Іскрицький і повідомив сусідам про наміри провести її реконструкцію під магазин. Натомість новий сусід повністю демонтував свою частину будинку, а їхню залишив на трьох опорних стінах.

В ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного Хмельницький.

Другий рік хмельничанин Андрій Полушкін з дружиною та двома дітьми живе у будинку з пошкодженим дахом та міжкімнатною стіною замість опорної. Вона є спільною для всіх кімнат і виходить на вулицю. За дві зими стіни вкрились грибком. Будинку – понад сто років, і стіна, каже власник, рухається у такт транспорту, який проїжджає повз. А почалося все у 2021-му, коли другу половину будинку викупив підприємець Олександр Іскрицький.

Другий рік хмельничанин з дружиною та двома дітьми живе у будинку з пошкодженим дахом та міжкімнатною стіною замість опорної. Фото: Суспільне Хмельницький

"Він подзвонив нам, ми з ним зустрілися. І він говорить: "Я будуватиму магазин. Тобі переживати немає чого. Я зроблю незначну реконструкцію". Показав нам фотографії, які взагалі не викликали ніякого занепокоєння. Там була незначна перебудова. І коли два роки тому там розпочалось це будівництво, я дивлюся – за три дні частина будинку була взагалі знесена", — розповідає Андрій Полушкін.

Під час демонтажу підприємець зачепив також комунальні мережі сусідньої триповерхівки, говорить її мешканка Надія Бондаренко-Зелінська.

"Коли я запитала співробітників, що вони роблять і яке вони мають право втручатися в роботу комунальних мереж, вони сказали, що будуть переносити люк і всі інші комунікації. Я кажу: "Ви що, є представниками органів влади?", — каже жінка.

Під час знесення своєї частини будинку підприємець не надав ніяких пояснень, каже Андрій Полушкін. Після того вони з дружиною стали звертатися у всі можливі інстанції з вимогою зупинити роботи, які шкодять їхньому помешканню. А також надали розголосу цій справі у місцевих ЗМІ й подали до суду. Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду, будівництво заборонили. З того часу Олександр Іскрицький на своїй території не з’являється, каже Андрій Полушкін.

Без опорної стіни весь будинок рухається у такт транспорту, який проїжджає поруч. Фото: Суспільне Хмельницький

"Ми зверталися, подали два позови до суду. В одному позові – про відшкодування завданої шкоди. Судовий експерт порахував збитки. І другий позов – про припинення будівництва і скасування всіх документів на будівництво", — розповідає власник помешкання.

Телефоном коментувати ситуацію з будівництвом підприємець Олександр Іскрицький Суспільному Хмельницький відмовився. Пояснюючи це тим, що нині перебуває за кордоном.

"Перепрошую, але я зараз в Англії. Припиняємо розмову, бо я за кордоном", — сказав власник другої частини будинку.

Андрій Полушкін говорить, ухвалою суду рік тому йому призначили будівельну експертизу, яка досі триває. Через це, навіть за власні кошти, робіт з відновлення на території він проводити не може. В установі, якій суд призначив провести експертизу, телефоном нам розповіли, що в межах досудового розслідування пояснювати про тривалість та деталі засобам масової інформації не можуть. Сам власник говорить: готовий відкликати судовий позов, якщо сусід відбудує йому стіну і дах, і в подальшому будуватиметься на відстані.

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