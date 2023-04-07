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У Краматорську рятувальники відкачують воду з будинків: жителі скількох осель звернулись по допомогу
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У Краматорську рятувальники відкачують воду з будинків: жителі скількох осель звернулись по допомогу

Діана Козлова
  
У Краматорську рятувальники відкачують воду з будинків: жителі скількох осель звернулись по допомогу
Фото: Telegram/Краматорська МВА

Жителі 60 домівок Краматорська подали заявки на відкачування води з підвалів та будинків через повінь, яка сталася 4 квітня.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За попередні дні рятувальники відкачали 7853 кубічних метрів води у 43 будинках. Станом на 7 квітня роботи тривають, зазначили у міській військовій адміністрації. Всього постраждали 260 домівок.

Заявки можна подати за номером контакт центру 099-099-15-05.

Що відомо про повінь у Краматорську

Про надзвичайну ситуацію міська військова адміністрація повідомила зранку 4 квітня. Як розповіли місцеві жителі, вода піднялась в одному зі ставків в селищі Городещино на околицях Краматорська. Через це вода піднялась і в річках Бичок та Торець. За словами місцевих, вулиці затоплені водою, течією позносило теплиці, вулики, забори та різні господарські споруди.

Вдень 4 квітня ДСНС, комунальники, влада почали рятувальні роботи та будівництво конструкції, яка б зупинила потік води.

Жителі пошкодженого житла отримають компенсацію з місцевого бюджету. Заяви можна подавати вже 7 квітня. Для цього необхідно звернутися в управління соцзахисту населення. Людям відшкодують від 5 до 50 тисяч гривень.

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