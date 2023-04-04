Щодня вивозять важкопоранених людей вивозять з "гарячих точок" Донеччини парамедики благодійної організації "ASAP Rescue". Працюють утрьох: лікар, парамедик та водій. За словами парамедикині організації Анастасії Шетелі, здебільшого їздять до Часового Яру.
На цих кадрах 24-річна парамедикиня Анастасія Шетеля надає допомогу жінці, яка постраждала внаслідок масованого обстрілу Костянтинівки напередодні.
Як розповідає Анастасія, в момент вибуху жінка була поряд з місцем влучання ракет, тому її бригада була однією з перших, хто надавав допомогу пораненим.
"Я перевірила пульс, на жаль, він вже ледь відчувався, потім він взагалі зупинився. Я почала серцеву реанімацію, непрямий масаж серця. Потім підбігли інші медики, які там знаходились, вони допомогли поставити турнікет. Я продовжувала її "качати" всю дорогу. Але, на жаль, вже в лікарні вона померла", — розповіла парамедикиня.
Анастасія Шетеля родом з Закарпаття. За її словами на початку повномасштабного вторгнення, вона пройшла курси парамедиків. Медичною евакуацією в Донецькій області Анастасія займається з листопада 2022-го. Наразі бригада евакуює поранених з бахмутському напрямку, найчастіше з Часового Яру. На день, може бути п'ять поранених.
"Зазвичай ми перевозимо важкопоранених, які нестабільні. Самі медики, які там знаходяться просять нас забирати важких, тому що, ми можемо везти на аппараті штучного дихання. Це пацієнти, яким в будь-який момент може стати гірше. У нас є все для того, аби довести його живого", — зазначила парамедикиня.
У кожному реанімобілі є монітор контролю пацієнта, апарат штучної вентиляції легень та кисневий концентратор. У бригаді працюють утрьох: лікар, парамедик та водій.
"Я пам'ятаю дотепер свого першого пораненого, свої емоції. Але зараз вже я забуваю обличчя, я дивлюся тільки на поранення. Я адекватно це сприймаю, немає такого що потім сниться, спокійно до цього ставлюся", — розповіла Анастасія.
Колишній муфтій — Саїд Ісмагілов, наразі водій реанімобіля. Лише його реанімаційне авто за два з половиною місяці вивезло 271 пораненого.
"Потрапляли під обстріли. Одного разу під Лисичанськом ми вивозили тяжкопораненого. Через обстріл було пробито заднє колесо. Потрібно було приймати рішення тут і зараз, виїжджати з цього квадрата, який обстрілювався. І це було дуже стресово. В салоні поранений, працюють медики, колесо просто вибухнуло. І ти маєш вивезти з загрози весь екіпаж. Це було дуже важко", — пригадав він.
Загалом на Донеччині працюють три такі евакуаційні бригади.
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