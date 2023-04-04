Щодня вивозять важкопоранених людей вивозять з "гарячих точок" Донеччини парамедики благодійної організації "ASAP Rescue". Працюють утрьох: лікар, парамедик та водій. За словами парамедикині організації Анастасії Шетелі, здебільшого їздять до Часового Яру.

На цих кадрах 24-річна парамедикиня Анастасія Шетеля надає допомогу жінці, яка постраждала внаслідок масованого обстрілу Костянтинівки напередодні.

Як розповідає Анастасія, в момент вибуху жінка була поряд з місцем влучання ракет, тому її бригада була однією з перших, хто надавав допомогу пораненим.

"Я перевірила пульс, на жаль, він вже ледь відчувався, потім він взагалі зупинився. Я почала серцеву реанімацію, непрямий масаж серця. Потім підбігли інші медики, які там знаходились, вони допомогли поставити турнікет. Я продовжувала її "качати" всю дорогу. Але, на жаль, вже в лікарні вона померла", — розповіла парамедикиня.

Анастасія Шетеля родом з Закарпаття. За її словами на початку повномасштабного вторгнення, вона пройшла курси парамедиків. Медичною евакуацією в Донецькій області Анастасія займається з листопада 2022-го. Наразі бригада евакуює поранених з бахмутському напрямку, найчастіше з Часового Яру. На день, може бути п'ять поранених.

Фото: Суспільне Донбас

"Зазвичай ми перевозимо важкопоранених, які нестабільні. Самі медики, які там знаходяться просять нас забирати важких, тому що, ми можемо везти на аппараті штучного дихання. Це пацієнти, яким в будь-який момент може стати гірше. У нас є все для того, аби довести його живого", — зазначила парамедикиня.

У кожному реанімобілі є монітор контролю пацієнта, апарат штучної вентиляції легень та кисневий концентратор. У бригаді працюють утрьох: лікар, парамедик та водій.

Фото: Суспільне Донбас

"Я пам'ятаю дотепер свого першого пораненого, свої емоції. Але зараз вже я забуваю обличчя, я дивлюся тільки на поранення. Я адекватно це сприймаю, немає такого що потім сниться, спокійно до цього ставлюся", — розповіла Анастасія.

Колишній муфтій — Саїд Ісмагілов, наразі водій реанімобіля. Лише його реанімаційне авто за два з половиною місяці вивезло 271 пораненого.

Фото: Суспільне Донбас

"Потрапляли під обстріли. Одного разу під Лисичанськом ми вивозили тяжкопораненого. Через обстріл було пробито заднє колесо. Потрібно було приймати рішення тут і зараз, виїжджати з цього квадрата, який обстрілювався. І це було дуже стресово. В салоні поранений, працюють медики, колесо просто вибухнуло. І ти маєш вивезти з загрози весь екіпаж. Це було дуже важко", — пригадав він.

Загалом на Донеччині працюють три такі евакуаційні бригади.

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