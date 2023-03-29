Консультаційний центр Центрального регіону Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працює у Вінниці з грудня 2022 року. Центр орієнтований на роботу з жителями п’яти областей: Вінницької, Хмельницької, Житомирської , Черкаської та Чернівецької, каже керівниця центру Юлія Приймак. В інтерв’ю Українському радіо Хмельницький вона розповіла, як діяти і що не можна робити родичам захисника, який потрапив у полон.

На базі центру працюють представники усіх необхідних структур: уповноваженого з прав людини, ЗСУ, військомату, юристи. Родинам, які шукають своїх близьких у полоні, важливо діяти лише за рекомендаціями Координаційного штабу і не допускати самовільних дій, що можуть нашкодити обміну військовополоненими, розповідає Юлія Приймак. За її словами, всі дії родин мають бути скоординовані з підрозділами координаційного штабу: "Річ у тім, що родини не мають інформації, можуть не розуміти, де саме їхні рідні, чи вони в полоні, починають виставляти інформацію в інтернет. В жодному випадку не можна цього робити, не шукайте своїх рідних в мережі інтернет. Ви там їх не знайдете".

Тим більше не можна виставляти фотографії в формі, зазначати військові підрозділи, в яких проходили службу ваші близькі, каже посадовиця, та пояснює, чому не можна це робити: "Країна-агресор дуже добре проводить моніторинг нашого інтернет-простору і ЗМІ. Наші бійці, потрапляючи у полон, можуть говорити, що вони волонтери, що вони цивільні особи, що вони в камуфляжній формі, бо не було чого іншого одягу. Вони там під легендою. І ми розуміємо, що таке бути цивільною особою в полоні, і що таке, коли вони потім дізнаються , що ці полонені надавали їм неправдиву інформацію".

Родини дуже часто намагаються знайти вийти на контакт з перемовниками, але жодних перемовників не існує, перемовники в Україні – це представники Головного управління розвідки, каже Юлія Приймак: "І всі вони, якщо ви повідомляєте інформацію в Координаційний штаб, додатково ще отримуючи її від вас, знають, хто перебуває у країни-агресора, і ведуть ці перемовини, незалежно ні від чого. Перемовини відбуваються постійно. Це постійна комунікація".

За її словами, є негативні приклади, коли рідні починають шукати, пропонують кошти. "В жодному випадку не робіть це! Вороги розуміють, що рідні знаходять самі зв’язки, знаходять адвокатів, просять офіційне підтвердження, підставляючи тим самим своїх рідних , які у полоні. Може, він представився іншим іменем, чи взагалі під іншою легендою там перебуває, а тут дружина звернулася з запитом адвокатським до Російської Федерації. Все має бути санкціоновано, обговорено з представниками Координаційного штабу і юристами, що можна робити, а що ні", - каже Юлія Приймак.

Звернутися до центру можна за телефоном 0800200606, записатися на прийом і приїхати на зустріч за адресою м. Вінниця, вул. Театральна, 15. Також є сторінки центру в соцмережах.

Авторка: Алла Коломея.

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