Що робити цивільним під час обстрілів — поради Міноборони, СБУ, ДСНС

Другий день Росія обстрілює українські міста. Суспільне зібрало пам’ятку — як діяти цивільним якщо ваші вулиці потрапили під артилерійський, мінометний обстріли або під обстріл із стрілецької зброї.

Що робити якщо почули сирену

Це знак: “Увага всім”. Державна служба надзвичайних ситуацій пояснює що треба робити, якщо ви почули сирену:

швидко йдіть до найближчого укриття (ось тут є список, краще заздалегідь знайти найближче до вас). Увімкнути телебачення або радіо (можна на смартфоні), або відкривайте сторінки офіційних державних каналів (ось перелік). Вони інформують про те, що сталося, протягом п’яти хвилин після сигналу;

виконуйте почуті інструкції;

сповістіть про почуте сусідів чи знайомих та при необхідності надайте їм допомогу.

У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте 101.

Якщо ваш дом або квартира знаходиться в зоні збройних зіткнень, краще зміцнити вікна — наприклад, клейкою плівкою щоб уникнути розльоту уламків скла та закрити вікна мешками з піском, або массивними меблями.

Що робити під час артобстрілу системами залпового вогню (наприклад, “Град”)

Міноборони пояснює, сам снаряд, як і залп установки, можна помітити та завчасно зреагувати. Візуально, вдень — це димний слід від ракети, вночі — яскравий спалах.

СБУ радить, організувати постійне спостереження та завчасно визначити де, у разі чого можна сховатися. Після сигналу спостерігача є декілька секунд щоб це зробити.

Ховатися краще в бомбосховищах. Якщо ні, то у підвалах або у інших заглиблених приміщеннях. Місця в них краще обирати біля несучих стін та недалеко від вікон, або дверей — щоб можна було швидко вискочити, якщо снаряд попаде в будинок.

Якщо обстріл застав вас у наземному транспорті, негайно зупиніть його (або вимагайте цього від водія), відбігайте від дороги в протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об’єктів, лягайте на землю та очима шукайте більш надійне укриття поруч з вами.

Виходити із укриття треба не раніше ніж за 10 хвилин після закінчення обстрілу. Бо після залпу зазвичай ведеться корегування вогню або зміна позиції. Тож, цей залп може виявитися не останнім.

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Що робити під час артобстрілів

Артилерійський, мінометний обстріл, або авійційний налет — в СБУ радять не залишатися в під’їздах. Також не треба ховатися під арками та у підвалах панельних будинків або під стінами будинків із легких конструкцій. Автозаправки, автівкі, словом, все, що може вибухнути — теж ні.

Якщо не встигли добігти до бомбосховища, а обстріл розпочався — негайно лягайте на землю. За будь який виступ, у невелике заглиблення. Підійдуть, наприклад, міцні бетонні конструкції, широкі труби водостоку, канави. Щоб уберегтися від баротравми (травми від надлишкового тиску), треба закрити вуха та відкрити рот.

Після обстрілу завали самостійно розгрібати не треба — дочекайтеся аварійні і рятувальні служби.

Що робити під час обстрілів стрілецькою зброєю

Ховатися в закритому приміщенні, наприклад, у ванні. Або хоча б лягти та прикритися чимось, що завадить пораненню від уламків від куль. Якщо це неможливо і ви потрапили під обстріл на вулиці, СБУ радять впасти на землю і закрити голову руками. Краще, якщо ви сховаєтеся за якимось виступом — тротуар, канава, бетонна урна. Але не треба для укриття використовувати споруди на кшталт кіосків або автівок — СБУ попереджають, вони часто стають мішенями.

Лежати треба в позі ембріону та ногами у бік стрілянини. Підніматися можна не раніше ніж за п’ять хвилин після того як вщухне стрілянина.

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