Гроші, маскувальні сітки, донорство крові — чим та де можна допомогти армії

Збройні сили України заявили, що терміново потребують допомоги. Зокрема, необхідно знайти 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон для перевезення технічної допомоги партнерів. Контакти перевізників та дані фур треба надсилати в повідомлення заступниці голови правління у Центрі Оборонних Стратегій Аліні Фроловій. Від небайдужих необхідні лише автомобілі, а паливом їх забезпечують Збройні сили. Суспільне розповідає як ще можна допомогти армії.

Перерахувати кошти

Якщо є можливість допомогти фінансово, це можна зробити в декілька способів. Наприклад, перерахувати тисячу за вакцинацію в рамках програми “єПідтримка”.

Також Національний банк України відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії. Рахунок — мультивалютний. Гроші можна переказувати як у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і у гривні.

Дані для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Для зарахування коштів у USD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, New York

SWIFT Code: CHASUS33

Account: 400807238

383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, London

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Також кошти можна перерахувати благодійним фондам.

Повернись живим. Це громадська організація, яка складається з навчального відділу для військових, ветеранського відділу, аналітичного центру, медіа та благодійного фонду допомоги армії. Перерахувати кошти можна на сайті “Повернись живим” з картки будь-якого банку.

Реквізити:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ – 39696398

Отримувач: Благодійна Організація Міжнародний благодійний фонд Повернись живим

Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям

Fondy.eu. Якщо ви перебуваєте за кордоном, то можете допомогти українській армії через Fondy.eu. Валюта переказу — гривня. Якщо ваша карта в іншій валюті, кошти знімаються за курсом. Комісію 2,45% сплачує отримувач.

Назва підприємства: МБФ Повернись живим

IBAN Code (Євро): UA093052990000026004025029786

IBAN Code (Долар): UA173052990000026009035028620

Назва банку: Приватбанк, Київ, вул. Грушевського, 1Д

SWIFT code банку: PBANUA2X

Адреса підприємства: 01054, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, кв. 41

Призначення платежу: Charitable donation to Ukrainian military (Допомога українським військовим)

Армія SOS. Громадська ініціатива, допомагає ЗСУ в сфері повітряної та радіотехнічної розвідки, а також систем управління та вогневого ураження. Зокрема, виготовляють безпілотники та займаються розвідкою вздовж лінії фронту, закупівлею та програмуванням планшетів для артилеристів, постачанням автотранспорту, радіорозвідувального обладнання, глушників для зброї.

Реквізити для перерахунку коштів фонду за посиланням.

Крила Фенікса. Благодійний фонд надає допомогу в оснащенні української армії засобами індивідуального нелетального захисту: бронежилетами, касками. Допомагають з лікуванням поранених, ремонтом будівель військових частин і придбанням індивідуальних аптечок.

Надіслати кошти фонду можна натиснувши кнопку donate на сайті.

Офіційний портал Міністерства оборони України. Надіслати гроші можна і безпосередньо Міністерству оборони України. Їх спрямують на матеріально-технічне та медичне забезпечення війська. На сайті Міноборони вказано, перерахувати кошти можна безпосередньо військовим частинам та установам. Для цього потрібно звернутися до командирів (начальників) на місцях.

Реквізити Міноборони:

Одержувач: Міністерство оборони України;

Код ЄДРПОУ: 00034022;

Банк: Державна казначейська служба України, м.Київ;

Державна казначейська служба України, м.Київ; Код банку МФО: 820172;

Реєстраційні рахунки: UA458201720313281002302018611 (на матеріально-технічне та медичне забезпечення).

Здати кров

Також допомогти армії можна ставши донором крові. У Київському центрі крові закликали охочих стати донорами: “Всі, хто хоче допомогти фронту. Здавайте кров на Правому Березі Києва за адресами Максима Берлинського, 12 та Пимоненка, 8. На Лівому Березі — вул. Запорожця, 26. З усіх питань телефонуйте фахівцю зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Андрію Зозулі - 0663223749”, — йдеться у повідомленні.

Ведуча Суспільного телебачення Дарка Гірна повідомила, що сьогодні біля Київського міського центру крові вже були черги: “За сьогодні вже понад 200 донорів, виїзна бригада прийняла ще 90. Директорка центру закриває чергу і каже, щоб приходили завтра”.

Донором можна стати, якщо вам більше 18 років, у вас немає протипоказань, визначених МОЗ. При собі потрібно мати паспорт, або інший документ, який посвідчує особу.

Перед здачею крові необхідно:

за 72 години не слід приймати ліки, які розріджують кров (аспірин, аналгін)

за 48 годин не можна вживати алкогольні напої

за 2 години до донації утриматись від паління

перед донацією потрібно приймати легку їжу (утриматись від вживання смаженого, гострого, солоного, копченого, виключити з раціону банани, яйця, молочні продукти та масло).

Плести маскувальні сітки

Також можна долучитися до плетіння маскувальних сіток. Цим, зокрема, займається проєкт “Маскувальна сітка для армії руками волонтерів”. Організація об’єднує понад сотню волонтерських груп по всій Україні.

Допомогти речами внутрішньо переміщеним особам

У деяких містах створили координаційні центри для допомоги вимушено переміщеним особам. Зокрема, такий нині діє у Львові.

Найбільше зараз потребують:

Термозберігаючі ковдри, спальні мішки, каримати, матраци, одяг та дощовики;

Миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові;

Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;

Батарейки, свічки, ліхтарики;

Харчування: вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Адреси пунктів збору:

Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34

Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67

Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11

Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1

Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66

Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85

Усіх, хто може допомагати, просять звернутися за телефоном 032 254 60 79.

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