Як залишатися на зв’язку якщо відключать інтернет

Під час воєнних дій може пропасти інтернет-зв’язок. Держспецзв’язок просить дзвонити та відправляти повідомлення у межах необхідності. Що робити в таких випадках та як залишатися на зв’язку — Суспільне передруковує поради Школи цифрової безпеки.

Держспецзв’язок заявляє, що оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги, а системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління. “Але звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені”, — помідовляють у службі та просять дзвонити та відправляти повідомлення у межах необхідності.

Перебої з інтернетом можуть бути результатом багатьох різних факторів. Під час війни ризики його відключення зростають – противник може спробувати цензурувати вільний обмін інформації між користувачами аби унеможливити їхню координацію, мобілізацію та інформування.

Опишемо кілька способів мінімізувати ризики відключення інтернету.

Браузер СENO

Браузер СENO (скорочено від Censorship.no!) — це канадський веб-браузер для мобільних пристроїв Android (смартфони та планшети). Для обходу інтернет-цензури працює як пірингова мережа (P2P), що дозволяє користувачам обмінюватися між собою завантаженим контентом. Це дозволяє уникнути залежності від централізованих серверів — веб-контент зберігається в мережі навіть під час жорсткої фільтрації.

Увага! Щоб використовувати браузер CENO, вам не потрібно бути досвідченим користувачем. В ньому все працює практично так само, як і функціонування звичайного веб-браузера.

Повноцінну версію СENO запустили навесні 2021 року. Браузер локалізований українською в лютому 2022 року.

СENO можна завантажити з Google Play Market.

Офіційний сайт браузера — тут.

Bridgefy

Bridgefy — це мобільний застосунок, який дозволяє спілкуватися з іншими користувачами без необхідності підключення до інтернету. Данні він передає через Bluetooth.

Застосунок розробили в Мексиці, офіси розробника також є в Штатах. Як тільки надання послуг мобільного інтернета припиняється, користувачі здатні обмінюватися повідомленнями через функцію Bluetooth. Застосунок працює як для Android, так й для iOS.

Він активно використовувався під час протестів в Гонконзі в 2020 році та під час воєнного перевороту у М’янмі у 2021 році, коли в країні був відключений інтернет.

Як працює Bridgefy? Програма створює однорангову мережу Bluetooth на телефоні та безпосередньо з'єднується з іншими пристроями в межах свого діапазону.

Ваш смартфон може підключатися на відстані близько 100 метрів до всіх користувачів Bridgefy, які опинилися поблизу. Застосунок надсилає повідомлення всім пристроям навколо вас, після чого цей процес повторюється на пристроях інших людей, дозволяючи передати повідомлення на велику відстань.

Bridgefy можна завантажити з Google Play Market та App Store.

Офіційний сайт — тут.

Psiphon

Psiphon — VPN-сервіс, який розробили в Університеті Торонто. За заявою розробників, сервіс здатний обійти навіть «великий китайський фаєрвол», а місячна аудиторія сягає більше 20 млн користувачів.

На відміну від інших сервісів, Psiphon має досить складну архітектуру і трафік сервісу не «зловити» через системи глибокої фільтрації (DPI), які використовують у Білорусі та Росії зокрема.

Psiphon умовно безкоштовний. У ньому є реклама та обмеження швидкості до 2 Мб/сек. Зняти їх та відключити рекламу можна за абонплату, але швидкості у безоплатний версії цілком вистачить для серфінгу та відеодзвінків.

Psiphon можна завантажити з Google Play Market та App Store.

Якщо веб-сайти або посилання для завантаження Psiphon блокуються або цензуруються, то можна відправити запит на [email protected], щоб завантаження надіслали вам електронною поштою.

Офіційний сайт.

Matrix

Це відкритий протокол для децентралізованого спілкування в реальному часі. Його можна використовувати для текстових повідомлень, групових чатів, аудіо-відео дзвінків та створення ботів. Розробляється ентузіастами із Matrix.org Foundation з 2014 року.

Зареєструватися можна на будь-якому відкритому сервері або організувати свій (відкритий чи закритий) сервер. Наприклад, ви хочете розмістити сервер для своїх друзів та родичів і якщо в майбутньому ви захочете — підключити його до ширшої мережі.

Для того, щоб почати користуватися Matrix, використовуйте веб-клієнт Element або його десктопну/мобільну версію. Щоб підключитися до Matrix через власний сервер, необхідно налаштувати HomeServer на Synapse.

Офіційний сайт.

Пам'ятайте! Необхідні програми для обходу цензури або використання при відсутності інтернету — необхідно завантажити заздалегідь, поки є повноцінний доступ до інтернету.

Читайте також

В Україні ввели воєнний стан по всій території: як він вплине на життя

Військове вторгнення Росії. Останні новини

"Зібрати документи та залити їх на "хмару" — волонтери про брак інформації від влади та плани дій

"У нас війна з Росією, і це новий кіберфронт" — інтерв’ю з міністром цифрової трансформації