Укриття в Україні: де шукати. Інтерактивні карти та пункти надання допомоги

Дізнатися, де розміщене найближче укриття та перевірити стан підвалу Державна служба з надзвичайних ситуацій радить громадянам в першу чергу. Також додають: туди можна віднести запаси води та продуктів, аптечку. Суспільне зібрало посилання на карти та переліки бомбосховищ, захисних споруд, які в останній місяць публікували обласні та міські адміністрації.

Бомбосховища у Києві (оновлена мапа, посилання з сайту Київради)

Евакуаційні пункти Києва на інтерактивній карті

Карта захисних споруд південної частини Донецької області

Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту Луганської області (інтерактивна карта)

Укриття для населення Сєвєродонецького та Щастинського районів Луганської області (інтерактивна карта)

Інтерактивна карта укриттів населення у захисних спорудах Старобільського та Сватівського районів Луганської області

Пункти надання допомоги, розгорнутих на території Луганської області

Перелік сховищ та укриттів Запоріжжя (документ з сайту обладміністрації)

Карта укриттів Дніпропетровської області

Інтерактивна карта з бомбосховищ та підвалів Харькова та Харківської області

Сайт геопортал з укриттями у Харкові

Інтерактивна карта: укриття у Львові

Інтерактивна карта з укриттями у Одесі

Карта цивільних споруд Одеси та Одеської області

Карта з укриттями та спорудами цивільного захисту у Сумах

Найпростіші укриття міста Суми (карта)

Перелік захисних споруд міста Суми (документ)

Перелік найпростіших укриттів міста Суми (документ)

Інтерактивна карта з укриттями у Полтаві

Сховища на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у Миколаєві

Інтерактивна карта укриттів Херсонської області

Захисні споруди цивільного захисту (сховища) Херсона

Інтерактивна карта з укриттями Тернопільскої області

Укриття (посилання на карти по районах) Рівненської області

Інтерактивна карта захисних споруд Чернігова та Ніжина

Захисні споруди та найпростіші укриття в Чернігові та Прилуках (сайт обладміністрації з адресами)

Перелік найпростіших укриттів (підвалів), які можуть бути використані для захисту населення на території Кропивницького (адреси), бомбосховища в Кропивницькому

Бомбосховища у Черкасах, а також карта місць укриття населення у Черкасах

Інтерактивна карта бомбосховищ Івано-Франківська

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