Укриття в Україні: де шукати. Інтерактивні карти та пункти надання допомоги

Дізнатися, де розміщене найближче укриття та перевірити стан підвалу Державна служба з надзвичайних ситуацій радить громадянам в першу чергу. Також додають: туди можна віднести запаси води та продуктів, аптечку. Суспільне зібрало посилання на карти та переліки бомбосховищ, захисних споруд, які в останній місяць публікували обласні та міські адміністрації.
Бомбосховища у Києві (оновлена мапа, посилання з сайту Київради)
Евакуаційні пункти Києва на інтерактивній карті
Карта захисних споруд південної частини Донецької області
Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту Луганської області (інтерактивна карта)
Укриття для населення Сєвєродонецького та Щастинського районів Луганської області (інтерактивна карта)
Інтерактивна карта укриттів населення у захисних спорудах Старобільського та Сватівського районів Луганської області
Пункти надання допомоги, розгорнутих на території Луганської області
Перелік сховищ та укриттів Запоріжжя (документ з сайту обладміністрації)
Карта укриттів Дніпропетровської області
Інтерактивна карта з бомбосховищ та підвалів Харькова та Харківської області
Сайт геопортал з укриттями у Харкові
Інтерактивна карта: укриття у Львові
Інтерактивна карта з укриттями у Одесі
Карта цивільних споруд Одеси та Одеської області
Карта з укриттями та спорудами цивільного захисту у Сумах
Найпростіші укриття міста Суми (карта)
Перелік захисних споруд міста Суми (документ)
Перелік найпростіших укриттів міста Суми (документ)
Інтерактивна карта з укриттями у Полтаві
Сховища на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у Миколаєві
Інтерактивна карта укриттів Херсонської області
Захисні споруди цивільного захисту (сховища) Херсона
Інтерактивна карта з укриттями Тернопільскої області
Укриття (посилання на карти по районах) Рівненської області
Інтерактивна карта захисних споруд Чернігова та Ніжина
Захисні споруди та найпростіші укриття в Чернігові та Прилуках (сайт обладміністрації з адресами)
Перелік найпростіших укриттів (підвалів), які можуть бути використані для захисту населення на території Кропивницького (адреси), бомбосховища в Кропивницькому
Бомбосховища у Черкасах, а також карта місць укриття населення у Черкасах
Інтерактивна карта бомбосховищ Івано-Франківська
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