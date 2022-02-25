У Кропивницькому до обласної станції переливання крові здати кров прийшли більше 80 людей, розповіла Суспільному керівниця станції Тамара Русначенко.
За словами Тамари Русначенко, відразу прийняти кров у такої великої кількісті людей не можуть, через термін придатності крові – він обмежений– 35 днів. "Заготувати одномоментно таку велику кількість крові ми не можемо. Тому ми просимо донорів залишити номери телефонів, щоб потім сформувати групи. Ми їм зателефонуємо і домовимось коли вони прийдуть, і без черги здадуть кров".
Прийшла здавати кров кропивничанка Олеся Бродава, у неї четверта група. "Я знаю, що це доволі рідкісна група і тому прийшла здати. Хочу допомогти нашим Збройним Силам чим можу".
Суспільне: Кропивницький
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