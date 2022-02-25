До жителів Кіровоградщини звернулась голова облдержадміністрації Марія Чорна із закликом поповнювати ряди тероборони.

"Закликаємо всіх чоловіків, у доброму фізичному стані, віком 18-60 років вступати в ряди територіальної оборони області".

Для того, щоб записатися до складу тероборони, потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Звертатись до військкоматів області.

Кропивницький, вул. Кавалерійська, 17/19, тел. (0522) 24-94-28

Благовіщенське, вул. Героїі України, 48, тел. (05259)2-12-66

Бобринець, вул. Незалежності, 89, тел. (05257)3-44-72

Вільшанка, вул. Миколи Лагонди, 23, тел.(05250) 9-79-43.

Гайворон. вул. Василя Стуса, 30, тел.(05254) 2-16-33.

Голованівськ, вул. Паркова, 28, тел.(05252) 2-19-11.

Добровеличківка, вул. Козацька, 59, тел.(05253) 5-14-01.

Долинська, вул. Шевченка, 71, тел.(05234) 3-13-81.

Знам'янка, вул. Григорія Сковороди, 9, тел.(05233) 2-30-53.

Компанівка, вул. Садова, 97, тел.(0240) 2-01-25.

Кропивницький, вул. Вiктора Чміленка, 47 , тел.(0522) 36-12-92.

Кропивницький, вул. Кільцева, ЗА, тел.(0522) 56-56-10.

Мала Виска, вул. Шевченка, 58, тел.(05258) 5-12-50.

Новгородка, вул. Авер'янова. ЗБ, тел.(05241) 2-11-50.

Новоархангельськ, вул. Центральна, 39, тел.(05255) 2-26-07.

Новомиргород вул. Євгенія Присяжного, 57, тел.(05256) 4-16-35.

Новоукраiнка, вул. Соборна, 78, тел.(05251) 2-37-31.

Олександрівка, вул. Пушкіна, 10, тел.(0242) 3-22-20.

Онуфріївка, вул. Центральна, 27 тел.(05238) 2-03-44.

Петрове, вул. Садова, 45 тел.(0237) 9-62-94

Світловодськ, вул. Павлова, 11, тел.(05236) 2-17-43

Устинівка, вул. Грушевського, 26, тел.(0239) 4-11-74

Адреси батальйонів та підрозділів територіальної оборони:

Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1;

Олександрія, вул. Ватутіна, 1;

Голованівськ, вул. Соборна, 45;

Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 5;

Читайте також