У Кропивницькому біля автостанції затримали двох чоловіків у камуфляжній формі

У Кропивницькому на вулиці Соборній біля автостанці №2 поліцейські зупинили двох чоловіків у камуфляжній формі. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

За її словами, особи людей встановили. Інформація про можливу причетність вказаних громадян до диверсійної діяльності не відповідає дійсності.

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