У Кропивницькому розміщують переселенців з інших областей України, розповів міський голова Андрій Райкович. Він закликав кропивничан приносити теплі речі.
Їх можна принести до найближчих розташованих шкіл, каже міський голова. "У кого є зайві матраци, пледи, ковдри, подушки, комплекти постільної білизни, зайві теплі речі, зносьте. Там прийматимуть".
За словами голови обласної адміністрації Марії Чорної, 600 жителів з областей, в яких тривають бої з російськими військами, приїхали на Кіровоградщину. Їх розмістили у санаторіях та гуртожитках, розташованих у Кіровоградській області.
Андрій Райкович сказав, бажаючі записатись до тероборони, можуть звертайтесь до міського військкомату на вулиці Чміленка.
Усі комунальні служби працюють – є вода, газ, тепло, світло.
"Звертаюсь до власників усіх приміщень, де є світлова реклама і банери! Увечері, в районі 22-ї вимикайте її! Прошу, друзі, бути пильними і звертати увагу на будь – які підозрілі речі, людей, знаки. Негайно телефонуйте на екстрені номери", – сказав Райкович.
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