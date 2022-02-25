Противник наніс повітряний удар по підрозділам в районі міста Кропивницький – повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

08:00 Голова облдержадміністрації Марія Чорна сказала, о 05:00 в аеропорту Канатове увімкнули сигнал тривоги. Аеропорт не обстрілювали, був вибух у полі. "У всіх військових частинах спокійно", – сказала Марія Чорна.

У генштабі також повідомили, є активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.

Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель.

Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом ракетам до столиці.

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