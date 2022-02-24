Інформація про ситуацію у Донецькій і Луганській області

15:22

Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони, - штаб ООС.

Наразі Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. У полон потрапили російські окупанти.

15:00

Російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська. Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам - штаб ООС.

По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи. В ході боїв уже знищено два російські танки та 1 БТР.

14:10

"На Луганщині біля Щастя ворог продовжує нести втрати. Прикордонники спільно зі ЗСУ та НГУ тримають оборону та відбивають атаки. Ворог не пройде", — про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Що відомо

Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

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