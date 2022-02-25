Вибухи, підпали та замінування. Звітувало керівництво Нацполіції та ДСНС Одещини

В Одеській ОДА на засіданні оперативного штабу очільники Нацполіції та ДСНС Одещини заявили про вибухи та підпали у регіоні. Зокрема до підрозділів поліції найшло 270 повідомлень про вибухи, підпали та замінування, з яких сім підтвердили. Про це сказав очільник Нацполіції Микола Семенишин.

Як доповів начальник головного управління ДСНС в Одеській області Вадим Шулюк, підрозділи працюють у посиленому двозмінному режимі, оперативний штаб та мобільної оперативна група працюють чергують цілодобово.

"Рятувальниками 33 рази виїжджали – 7 з яких повідомлення про вибухи", - повідомив Вадим Шулюк.

За інформацією начальника управління Національної поліції в Одеській області Миколи Семенишина, станом на 07:00 25 лютого 2022 року до підрозділів поліції Одеської області надійшло 270 повідомлень про вибухи, підпали та замінування. За результатами проведення перевірок було підтверджено сім фактів.

Нацполіція відкрила кримінальні провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. П'ять справ внесли до ЄРДР.

Також було затримано одного невідомого, який, за даними слідчих, увірвався на АЗС та зібрав у касира на 3 000 грн.

В оперативному штабі повідомили про те, що під час комендантської години в Одеській області було відносно спокійно, втім військові фіксували окремі випадки прольотів гелікоптерів та декількох повітряних літальних апаратів (дронів) вздовж кордонів області.

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