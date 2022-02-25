В районі міста Вилкове Ізмаїльського району Одеської області військові зафіксували появу російській вертольотів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

"Відмічено значну активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя", – йдеться у повідомленні.

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