В районі міста Вилкове Ізмаїльського району Одеської області військові зафіксували появу російській вертольотів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
"Відмічено значну активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя", – йдеться у повідомленні.
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