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Порти Одещини захищені – Генштаб ЗСУ
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Порти Одещини захищені – Генштаб ЗСУ

Ксенія Процепова
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Порти Одещини захищені – Генштаб ЗСУ УНІАН

Станом на 00:00 українські війська продовжували вести бойові дії в південно-західному районі чорноморського узбережжя. Порти Одеси та міста Южний були захищені, повідомили під час офіційного звернення у Генеральному штабі Збройних сил України.

Інформацію про ситуацію на Одещині на кінець дня військові надали о третій годині ночі. Наразі бої в межах Одеської області не ведуться, а, відповідно до звернення ЗСУ, частина військових проводить релокацію.

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