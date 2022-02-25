Продукти, бензин та міжміські перевезення. Яка ситуація в Одесі та області

В Одеській ОДА провели позачергове засідання оперативного штабу під головуванням начальника Одеської обласної воєнної адміністрації Сергія Гриневецького. Про це повідомили у пресслужбі адміністрації.

За словами директора Департаменту економічної політики та стратегічного планування Дмитра Радулова, супермаркети міста працюють в стабільному режимі. Проблем з постачанням харчових продуктів та паливно-мастильних матеріалів не має.

За словами кореспондентки Суспільного, станом на 9:30 полиці у магазині на площі Толбухіна майже порожні. Обмінник валюти був зачинений.

Великі промислові підприємства, які працюють на території Одеси, на період воєнного часу та з урахуванням встановлення комендантської години – призупиняють виробництво.

Одеська залізниця працює за графіком. Втім, від 25 лютого здійснюватимуть перевезення за маршрутом "Одеса-Кишинів-Одеса".

В штатному режимі працюють підприємства водо- та енергозабезпечення.

Також працює і міський транспорт Одеси.

Читайте також

На Одещині затримали проросійського диверсанта — СБУ

Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Станом на 22:45 ситуація в Одесі контрольована - полковник ОК "Південь" Владислав Назаров

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області