Ніч з 24 на 25 лютого в Дніпропетровській області пройшла спокійно, прориву ворожих військ не відбулося, поранених та жертв серед цивільних немає. Про це на ранковому брифінгу 25 лютого повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, всі об'єкти інфраструктури працюють у звичному режимі. Дороги проїзні. Всі банки, аптеки та магазини працюють у штатному режимі.

"У нас, як кажуть поліцейські, 0.0. Жодної спроби теракту на наші області не відбулося", – зазначив він.

За даними посадовця, в області розгорнуті сили територіальної оборони та створені блокпости.

"Ми мали декілька попереджень, що у нас можливі ракетні удари по військових обєктах. Але ця інформація не підтвердилася", – сказав Микола Лукашук.

Він також закликав людей користуватися тільки офіційною інформацією.

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