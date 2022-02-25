Протягом 24 лютого рятувальники Харківщини 11 разів гасили пожежі, що спричинили ворожі обстріли.

Про це 25 лютого повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Загалом рятувальників викликали протягом доби 47 разів: 19 — на гасіння пожеж, 11 — на надання допомоги людям, один виїзд був на знешкодження вибухонебезпечних предметів, 17 — інші виїзди.

Протягом доби рятувальники гасили пожежі через обстріли у таких населених пунктах:

Лозівський район, Лозівська міська тергромада, с. Катеринівка;

Харківський район, с. Бобрівка;

Харківський район, с. Бобрівка (потрапляння снаряду в автомобіль);

м. Чугуїв, вул. Мічуріна;

м. Чугуїв, м/р-н Авіатор, буд. 157 (є постраждалі серед цивільних, один загиблий);

м. Чугуїв, вул. Ломоносова, 114;

м. Харків, проїзд Кільцевий, 2А;

Куп’янський район, Ольховатська ОТГ, с. Приколотне;

Дві пожежі у Куп’янський районі, с. Кіндрашівка;

м. Куп'янськ.

У селі Кіндрашівка від ураження снарядами, за попередніми даними, постраждала жінка та двоє дітей. Пожежа через снаряди розпочалася близько 16:00, за дві години її загасили.

Що відомо