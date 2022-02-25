Протягом 24 лютого рятувальники Харківщини 11 разів гасили пожежі, що спричинили ворожі обстріли.
Про це 25 лютого повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Загалом рятувальників викликали протягом доби 47 разів: 19 — на гасіння пожеж, 11 — на надання допомоги людям, один виїзд був на знешкодження вибухонебезпечних предметів, 17 — інші виїзди.
Протягом доби рятувальники гасили пожежі через обстріли у таких населених пунктах:
- Лозівський район, Лозівська міська тергромада, с. Катеринівка;
- Харківський район, с. Бобрівка;
- Харківський район, с. Бобрівка (потрапляння снаряду в автомобіль);
- м. Чугуїв, вул. Мічуріна;
- м. Чугуїв, м/р-н Авіатор, буд. 157 (є постраждалі серед цивільних, один загиблий);
- м. Чугуїв, вул. Ломоносова, 114;
- м. Харків, проїзд Кільцевий, 2А;
- Куп’янський район, Ольховатська ОТГ, с. Приколотне;
- Дві пожежі у Куп’янський районі, с. Кіндрашівка;
- м. Куп'янськ.
У селі Кіндрашівка від ураження снарядами, за попередніми даними, постраждала жінка та двоє дітей. Пожежа через снаряди розпочалася близько 16:00, за дві години її загасили.
Що відомо
- У ніч з 24 на 25 лютого велися активні бої у Харківській області: наступ російських військ продовжується у Дергачах та Печенігах.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.