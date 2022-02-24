SOS евакуація. Волонтери створили Центр кооперації українців

У Львівській області створили Центр кооперації для всіх українців, які можуть прийняти у себе людей і тих, хто шукає притулок.
Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
"Сьогодні частина людей ухвалила важливе для себе та своїх сімей рішення тимчасово евакуюватись зі своїх домівок в більш безпечні регіони України. На жаль, не у всіх людей є друзі чи родичі, які можуть їх прихистити на цей час", — написав Козицький.
Тож:
- Якщо у вас вдома чи на дачі є додаткове місце, де можуть на деякий час залишитись люди, заповніть цю форму: https://bit.ly/3hun0FL
- Якщо ви почуваєте себе в небезпеці, виїхали з будинку та вам нема де залишитись, заповніть цю форму: https://bit.ly/3haHymr
- За додатковими запитаннями звертайтеся до відповідальних Центру координації українців — 0930206516 (Микита).
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
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