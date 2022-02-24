SOS евакуація. Волонтери створили Центр кооперації українців

У Львівській області створили Центр кооперації для всіх українців, які можуть прийняти у себе людей і тих, хто шукає притулок.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Сьогодні частина людей ухвалила важливе для себе та своїх сімей рішення тимчасово евакуюватись зі своїх домівок в більш безпечні регіони України. На жаль, не у всіх людей є друзі чи родичі, які можуть їх прихистити на цей час", — написав Козицький.

Тож:

Якщо у вас вдома чи на дачі є додаткове місце, де можуть на деякий час залишитись люди, заповніть цю форму: https://bit.ly/3hun0FL

Якщо ви почуваєте себе в небезпеці, виїхали з будинку та вам нема де залишитись, заповніть цю форму: https://bit.ly/3haHymr

За додатковими запитаннями звертайтеся до відповідальних Центру координації українців — 0930206516 (Микита).

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