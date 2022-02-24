Що роботи під час обстрілів або авіанальоту. СБУ оприлюднила план дій

Служба безпеки України оприлюднила план дій під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню, артобстрілів та обстрілів стрілецькою зброєю.

Відповідний план СБУ опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

Так, під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню слід:

Залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, вдень – димні сліди ракет;

Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте у полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч і які можна використати як укриття. Після сигналу спостерігача є кілька секунд, щоб сховатись.

Ховайтеся у підвалі або іншому заглибленому приміщенні. Вибирайте місце у кутку між несучими стінами та недалеко від вікон і дверей, щоб миттєво покинути будинок у випадку потрапляння снаряду.

Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів і коригування вогню або зміна позиції.

Під час артобстрілів:

Під час артобстрілу, мінометного обстрілу або авіанальоту не залишайтеся в під'їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, АЗС і під стінками будинків з легких конструкцій. Такі об'єкти не міцні, ви можете травмуватися або опинитися під завалами.

Якщо вогонь артилерії або мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застигли вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоч невелике заглиблення. Захистом можуть служити бетонні конструкції (крім тих, які можуть обвалитися або загорітися, траншеї, невеликі підземлі колодязі, широкі труби водостоку і канаві.

Закривайте долонями вуха та відкривайте рот — це врятує від контузії та баротравми.

Не приступайте до розбору завалів самостійно. Чекайте фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.

Під час обстрілу стрілецькою зброєю:

Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні, наприклад у ванній кімнаті. Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити від уламків і куль.

Якщо ви потрапили під обстріл на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками.

Де б ви не знаходилися, тіло повинно бути в максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами в бік стрільби, закривши руками голову і відкривши рот, щоб близький вибух не заподіяв шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде хоча б 5 хвилин.

Якщо ваше житло знаходиться в зоні регулярних бойових зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою стрічкою) – це допоможе уникнути розльоту осколків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.

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