Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні стабільна — ДПСУ

Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні — стабільна, спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Про це станом на 15.00 повідомила Державна прикордонна служба України. Там зазначають, що пропуск людей і транспорту здійснюється встановленим порядком, згідно чинного законодавства.
“Зауважимо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні”, — повідомили в ДПСУ.
Прикордонники відмітили пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску “Грушів”, “Рава-Руська”, “Краківець”, “Шегині”, “Смільниця”, що на кордоні з Польщею, де станом на 15.00 перебували від 80 до 230 легковиків.
На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску станом на 15.00 перебувало приблизно по 70-80 автомобілів.
Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску о 15.00 очікували майже 300 автівок.
На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікували своєї черги понад 350 легкових авто.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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