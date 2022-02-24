Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні стабільна — ДПСУ

Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні — стабільна, спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Про це станом на 15.00 повідомила Державна прикордонна служба України. Там зазначають, що пропуск людей і транспорту здійснюється встановленим порядком, згідно чинного законодавства.

“Зауважимо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні”, — повідомили в ДПСУ.

Прикордонники відмітили пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску “Грушів”, “Рава-Руська”, “Краківець”, “Шегині”, “Смільниця”, що на кордоні з Польщею, де станом на 15.00 перебували від 80 до 230 легковиків.

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску станом на 15.00 перебувало приблизно по 70-80 автомобілів.

Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску о 15.00 очікували майже 300 автівок.

На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікували своєї черги понад 350 легкових авто.

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