Котельня у Луцьку відновила роботу. Як працюють інші комунальні підприємства

Котельня на вулиці Карбишева, 2 у Луцьку відновлює свою роботу, — розповів Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.

З його слів, відновлення послуги з теплопостачання лучани відчують о 18:00.

Загалом, роботу котельні відновили о 15:30. Відновлення гарячого водопостачання очікується пізніше, — каже Антон Безносиков.

Разом з тим у ДКП "Луцьктепло" повідомляють, що графік роботи котельні буде корегуватися залежно від обставин.

Суспільне Волинь

Працівники ПрАТ “Волиньобленерго ” перейшли на посилений режим чергування, — каже технічний директор Богдан Сухнацький.

"Електромережі міста та по області працюють на разі у штатному режимі. Інформації будь-якої про вимкнення та порушення режиму роботи мережі до нас не надходило", — говорить Богдан Сухнацький.

Суспільне Волинь

Директор комунального підприємства “Луцькводоканал” Віктор Гуменюк розповів, що на підприємстві працюють у штатному режимі. З його слів, велике споживання води було з 6:00 до 7:00, насосне обладнання включали на максимум для того, щоб забезпечити потреби людей.

"Вже на зараз ми увійшли у штатний режим, тобто це ті тиски, які стандартно тримаються по місту у цей період", — каже Віктор Гуменюк.

Що відомо

24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.

Усі стратегічні об'єкти, розміщені на території Волинської області, станом на 15:00 у Луцьку продовжують працювати у штатному режимі. Одна із найбільших котелень міста, на вулиці Карбишева, 2, тимчасово припинила роботу.

В освітніх закладах, санаторіях, інтернатах, спортивних залах на території Волинської області наразі організовують можливість надання притулку та продуктів харчування для евакуйованих українців.

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