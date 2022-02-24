На в'їзді до Львова та області встановлять блокпости: що відомо

На в'їзді до Львова та у Львівську область сьогодні, 24 лютого, встановлять блокпости. Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Режим перевірки наразі буде вибірковий, каже Максим Козицький:

"Будуть встановлені блокпости на в'їзді в область і в місто Львів. Там буде режим перевірки. На блокпостах людей питатимуть, куди ви прямуєте, де плануєте перебувати. На даний момент перевірка буде мати вибірковий характер. В разі необхідності будуть зупиняти всіх".

За словами Максима Козицького, тих людей, які евакуювалися з інших областей України та не мають де зупинитися, скеровуватимуть у спеціальні колцентри. Їх до кінця дня планують створити на базі Львівської ОДА та ЛМР. Там переселенцям надаватимуть інформацію щодо розселення.

Що відомо

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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