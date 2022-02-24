На Київщині затримали російського диверсанта — Геращенко

На Київщині поліція Київської області затримала російського диверсанта поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Затриманий, за словами Геращенка, намагався видати себе за українця. При ньому знайшли записи й спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до України.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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