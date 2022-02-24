На Київщині затримали російського диверсанта — Геращенко

На Київщині поліція Київської області затримала російського диверсанта поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Затриманий, за словами Геращенка, намагався видати себе за українця. При ньому знайшли записи й спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до України.

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