Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння. Про це журналістам повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс. В ОПУ кажуть про "психологію війни".

"Президент (Путін — ред.) сформулював своє бачення того, що ми би чекали від України для того, щоб концептуальні "червоно-лінійні" проблеми були вирішені. Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь. Тут питання, чи готове керівництво України на це", — сказав Пєсков.

Коли у Пєскова уточнили, чи готова Росія зараз поспілкуватися з керівництвом України на цю тему, той відповів: “Якщо керівництво України готове про це говорити”.

Раніше Пєсков заявив, що в Україні йде не війна, а спецоперація, метою якої є “денацифікація країни і демілітаризація в інтересах безпеки Росії”, пише Інтерфакс.

Що каже Україна

“Вони хочуть досягти, поки люди перебувають у шоці, у тому числі і росіяни, бо люди якусь інформацію отримують, вони хочуть досягнути максимального ефекту від своєї ініціативи. Тому вони будуть максимально відтягувати будь-які можливості переговорів – це психологія війни”, — сказав радник голови Офісу президента Зеленського Михайло Подоляк.

За його словами, Росія хоче спричинити Україні максимальний урон.

“У нас були спроби вийти на будь-які перемовини, щоб вони пояснили до чого ця ескалація, до чого ці провокації, якщо з нашого боку немає жодних”, — сказав Подоляк.

Нині, за словами Подоляка, світ зараз бачить ключове: усі розмови про нібито обстріли українською стороною на Донбасі – не мають під собою жодної підстави.

“Тому що вся інфраструктура, в 3:40 почалися перші обстріли нашої території, о 5-й виступив Путін. Тобто вони зробили це ще раніше. Зараз безумовно все зрозуміло, хто ініціатор, що відбувається і чому Росія не піде на жодні переговори, поки вона не досягне проміжних результатів”, — сказав Михайло Подоляк.

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