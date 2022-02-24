Ситуація по місту контрольована: що відбувається в Черкасах, розповів Скічко

Про ситуацію в Черкасах під час брифінгу розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
За його словами нині ситуація по місту контрольована та у разі небезпеки ввімкнуть сирени:
"Якщо буде сирена, треба знайти укриття, зберігати спокій, не панікувати. Приготуйте найнеобхідніші речі, документи, медикаменти. Це вам може знадобитися".
Також голова ЧОДА повідомив, що йдуть перемовини з бізнесом щодо безперебійного постачання продуктів:
"Ми звернулися до бізнесу про допомогу продуктами першої необхідності. У зв’язку з панічними настроями люди закуповують продукти. Ми зв’язалися з мережами продуктових магазинів з інших областей. Здійснюємо постачання продуктів з інших областей", розповів Скічко.
Щодо забезпечення медикаментами, то, за словами Олександра Скічка, був сформований резерв.
"Я підписав розпорядження про виділення додаткових фінансів. Є проблеми з логістикою, та критичної ситуації наразі немає".
Також голова ОДА повідомив, що в лікувальних закладах розгортають ліжкомісця для поранених, які використовуватимуть за потреби.
Щодо того, що по області розгортають блокпости, то це не обмеження в’їзду і виїзду. Це заходи безпеки, втім можлива перевірка документів.
Також голова області розповів, як діяти населенню Черкас коли почують звуки сирени.
"Якщо будуть авіаудари, у місті зазвучить авіатривога. Потрібно знайти надійне сховище, будь-що: паркінги, підвали".
Що відомо
- У Черкаській області внаслідок ворожих обстрілів отримали травми 23 людини. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Скічко.
- На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.
- В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.
- У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.
- В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
- На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.
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