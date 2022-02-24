Ситуація по місту контрольована: що відбувається в Черкасах, розповів Скічко

Про ситуацію в Черкасах під час брифінгу розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

За його словами нині ситуація по місту контрольована та у разі небезпеки ввімкнуть сирени:

"Якщо буде сирена, треба знайти укриття, зберігати спокій, не панікувати. Приготуйте найнеобхідніші речі, документи, медикаменти. Це вам може знадобитися".

Також голова ЧОДА повідомив, що йдуть перемовини з бізнесом щодо безперебійного постачання продуктів:

"Ми звернулися до бізнесу про допомогу продуктами першої необхідності. У зв’язку з панічними настроями люди закуповують продукти. Ми зв’язалися з мережами продуктових магазинів з інших областей. Здійснюємо постачання продуктів з інших областей", розповів Скічко.

Щодо забезпечення медикаментами, то, за словами Олександра Скічка, був сформований резерв.

"Я підписав розпорядження про виділення додаткових фінансів. Є проблеми з логістикою, та критичної ситуації наразі немає".

Також голова ОДА повідомив, що в лікувальних закладах розгортають ліжкомісця для поранених, які використовуватимуть за потреби.

Щодо того, що по області розгортають блокпости, то це не обмеження в’їзду і виїзду. Це заходи безпеки, втім можлива перевірка документів.

Також голова області розповів, як діяти населенню Черкас коли почують звуки сирени.

"Якщо будуть авіаудари, у місті зазвучить авіатривога. Потрібно знайти надійне сховище, будь-що: паркінги, підвали".

Що відомо

У Черкаській області внаслідок ворожих обстрілів отримали травми 23 людини. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Скічко.

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.

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