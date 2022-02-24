Евакуація населення: перекрили рух трасою на Уманщині

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

"Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині. Весь особовий склад поліції Черкаської області піднятий по бойовій тривозі та забезпечує безпеку громадян в населених пунктах області. Посилені наряди поліції патрулюють вулиці та об’єкти критичної інфраструктури для забезпечення спокою громадян й підтримання правопорядку", розповіла речниця.

Що відомо

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд.

На Черкащині встановлюють блокпости на виїздах та скликають до військових частин резервний склад першої черги.

У Києві та області вранці 24 лютого пролунали вибухи, а з міжнародного аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей. Київська державна міська адміністрація зібрала штаб надзвичайних ситуацій.

Жителів різних районів Харкова в ніч на 24 лютого чують вибухи у різних районах — Олексіївка, Салтівка, Нові Будинки, П'ятихатки.

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