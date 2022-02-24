У Миколаєві зменшились черги на автозаправних станціях

В Миколаєві від ранку 24 лютого на автозаправних станціях утворились черги, пообіді ситуація нормалізувалась. В’їзд та виїзд з міста через Варварівський міст також забезпечено.

Ситуацію в місті досліджував кореспондент Суспільного Олександр Гордієнко.

Таксист Роман Ляшенко розповів, що сьогодні курсує містом від ранку. Залив повний бак, бо було багато замовлень. Здебільшого таксі викликали військові, яких підняли по тривозі. Прямували до своїх частин.

"Зранку виїхав на роботу було дуже багато замовлень, близько 200. Зробив замовлення, побачив черги на заправних станціях збираються. Простояв дві години в черзі заправився. Ось, зараз на заправних станціях особливих черг немає. Може лише десь в центрі. Зараз заторів немає", — розповів Роман Ляшенко.

Проїжджаємось по місту Миколаїв станом 14:00

На схемах Google Maps можна побачити, що виїзд крізь Варварівський міст вільний в обидва боки. Станом на 13:30 є затор у декількасот метрів на трасі М-14 (Одеса-Новоазовськ) в районі селища Полігон. На виїздах в місто стоять блокпости правоохоронців. Ведеться перевірка документів.

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