На Донеччині окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та травмовані

У Донецькій області окупанти обстріляли цивільну лікарню. Про це на своїй сторінці повідомив Павло Кириленко.

"У Вугледарі російські окупаційні війська вбили 4 та поранили 10 цивільних – снаряди окупантів уразили місцеву лікарню. Серед поранених – 6 медиків", – повідомив Павло Кириленко

Кириленко додав, що обстріл стався близько 11-ї години.

Що відомо

Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.

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Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

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