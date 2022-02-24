Війська РФ застосували гради — МВС

На Київщині, де російські війська пішли на прорив державного кордону, по місцю дислокації відділу прикордонної служби “Млачівка” Житомирського загону Росія здійснила обстріли з градів. Про це повідомляє МВС.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області військова техніка РФ зайшла через пункт пропуску “Вільча”. У коментарі Суспільному начальник пресслужби Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук зазначив, що кордон Житомирської області не проривали. На сторінці ДПСУ випадково вказали Житомирську область замість Київської.

Обстріли з градів вели по відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону (Київська область).

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