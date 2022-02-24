Війська РФ застосували гради — МВС

На Київщині, де російські війська пішли на прорив державного кордону, по місцю дислокації відділу прикордонної служби “Млачівка” Житомирського загону Росія здійснила обстріли з градів. Про це повідомляє МВС.
Раніше повідомлялося, що у Житомирській області військова техніка РФ зайшла через пункт пропуску “Вільча”. У коментарі Суспільному начальник пресслужби Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук зазначив, що кордон Житомирської області не проривали. На сторінці ДПСУ випадково вказали Житомирську область замість Київської.
Обстріли з градів вели по відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону (Київська область).
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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