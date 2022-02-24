Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів, які спрямують на підтримку Збройних сил на тлі нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України", — йдеться у повідомленні.

Регулятор ухвалив таке рішення у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України і її територіальної цілісності.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

"Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті", — зазначили в Нацбанку.

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