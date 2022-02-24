Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів, які спрямують на підтримку Збройних сил на тлі нападу Росії на Україну.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України", — йдеться у повідомленні.
Регулятор ухвалив таке рішення у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України і її територіальної цілісності.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
"Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті", — зазначили в Нацбанку.
Читайте також: Військове вторгнення Росії. Останні новини
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!