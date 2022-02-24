Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про трьох загиблих внаслідок вторгнення РФ дітей.
За її інформацією, під час обстрілу населеного пункту Семихатки Генічеського району на Херсонщині загинув 17-річний юнак. У м. Чугуєві на Харківщині внаслідок обстрілу житлового 5-поверхового будинку загинув неповнолітній хлопець. За оперативними даними голови Донецької обласної державної адміністрації, в м. Маріуполі на Донеччині загинула дитина.
“Дії Російської Федерації порушують закріплений статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, обов’язок забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт”, — наголосила Денісова.
Вона закликала міжнародну спільноту і правозахисні організації сприяти зупиненню порушення прав дітей та посилити тиск з метою припинення збройного вторгнення Російської Федерації на територію України.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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