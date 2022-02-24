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Омбудсманка повідомила про трьох загиблих внаслідок вторгнення РФ дітей
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Омбудсманка повідомила про трьох загиблих внаслідок вторгнення РФ дітей

Олена Богданьок
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Омбудсманка повідомила про трьох загиблих внаслідок вторгнення РФ дітей УНІАН

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про трьох загиблих внаслідок вторгнення РФ дітей.

За її інформацією, під час обстрілу населеного пункту Семихатки Генічеського району на Херсонщині загинув 17-річний юнак. У м. Чугуєві на Харківщині внаслідок обстрілу житлового 5-поверхового будинку загинув неповнолітній хлопець. За оперативними даними голови Донецької обласної державної адміністрації, в м. Маріуполі на Донеччині загинула дитина.

“Дії Російської Федерації порушують закріплений статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, обов’язок забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт”, — наголосила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту і правозахисні організації сприяти зупиненню порушення прав дітей та посилити тиск з метою припинення збройного вторгнення Російської Федерації на територію України.

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