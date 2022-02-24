24 лютого Північноатлантичний альянс провів брифінг у зв’язку з відкритим нападом Росії на Україну. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилює захист своїх східних рубежів.

За словами Столтенберга, для цього Альянс готовий застосувати авіацію та флот.

"Ми посилюємо і будемо посилювати свою присутність на східних флангах. У нас сотня літаків, готових піднятися в небо, а також кораблі, готові до наступу від Північного моря до Середземного. Ми будемо робити все можливе, щоб захистити наших партнерів по НАТО", — підкреслив Столтенберг.

У зв’язку з агресією Росії НАТО проведе 25 лютого екстрений саміт, додав генсек.

"Я скликаю екстрений саміт країн-членів НАТО. Росія заплатить велику ціну. Мета Кремля — це перелаштувати свій вплив на світовій арені і підірвати всі демократичні цінності, які існують", — зазначив він.

Столтенберг запевнив, що Альянс готує відповідь Росії.

"Це — нові норми нашої безпеки. Під загрозою опинилась воля і свобода цілих націй. Ми повинні відповідати", — заявив генсек.

Ми дуже потребуємо ще сильнішої спільноти та об’єднання. Ми будемо захищати наших людей і наші цінності. Демократія завжди переважає над автократією. Свобода завжди переважає над агресією.

Столтенберг також запевнив, що НАТО не планує розгортати свої сили на території України. Водночас він наголосив, що Альянс продовжить надавати Україні підтримку.

"Ми всі маємо протидіяти вторгненню Росії. Ми ніколи не погодимось на захоплення Росією України", — сказав він.

Генсек зазначив, що НАТО тривалий час попереджало про загрозу війни. Він підкреслив, що Росія виявилась недоговороспроможною

"Ми попереджували місяцями, що буде вторгнення. І, на жаль, те що сталося цього ранку і вночі, прогнозувала наша розвідка. Ми закликали Росію вдатися до дипломатичних шляхів, щоб уникнути санкцій, але Росія попри все вирішила вторгнутися в Україну", — додав Столтенберг.

Він наголосив, що війна матиме серйозні наслідки для стосунків Заходу з Росією.

"Це буде нова реальність. Нова Європа", — заявив генсек.

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