Російська техніка пішла на прорив в Київській області — ДПСУ

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій", — йдеться у повідомленні.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів, повідомили прикордонники.
"Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією", — поінформувала ДПСУ.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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