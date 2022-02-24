Російська техніка пішла на прорив в Київській області — ДПСУ

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій", — йдеться у повідомленні.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів, повідомили прикордонники.

"Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією", — поінформувала ДПСУ.

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