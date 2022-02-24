Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС захопили окупанти

Головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області захопили окупанти.

Про це Суспільному повідомив міський голова Таврійська Микола Різак.

"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", - каже Різак.

Відповідне відео викладають жителі області у Facebook.

Що відомо: