Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС захопили окупанти

Головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області захопили окупанти.
Про це Суспільному повідомив міський голова Таврійська Микола Різак.
"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", - каже Різак.
Відповідне відео викладають жителі області у Facebook.
Що відомо:
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