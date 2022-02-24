У Городні та Семенівці фіксують російську військову техніку

Через Семенівку на Чернігівщині рухається російська військова техніка. Про це Суспільному повідомив голова ОТГ Сергій Деденко.

З його слів, техніка йде від самого ранку, там танки, БТР та піхота.

Сам Деденко нарахував не менше 300 одиниць техніки.

Ще російську військову техніку помітили у Городні. Ці відео Суспільному надіслали місцеві жителі.

Такий вигляд має зруйнований міст поблизу села Політрудня.

Нагадаємо, вранці 24 лютого у Чернігівській області зафіксовані удари з безпілотника в районі Дніпровського. У Ніжині російські війська обстріляли головний пункт управління аеродрому ДСНС України. Станом на 08:55 російські війська перетнули кордон у Сеньківці та Грем‘ячі, як повідомляє Державна прикордонна служба України.

Також згідно з оперативною інформацією станом на 10:30, угрупованнями Збройних Сил України вдалося зупинити російські війська у Чернігівській області.

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